Lecce další kapitolu tragického příběhu Verony nedopsalo. Boloňa přemohla Turín

Lecce remizovalo ve 13. kole Serie A na hřišti Verony 2:2. Po půlhodině hry se nádhernou ranou zpoza vápna prosadil Rémi Oudin, Mastini však odpověděli ještě do poločasu zásluhou chytrého zakončení Cyrila Ngongeho. Totožný scénář se opakoval i ve druhém dějství, tentokrát na gól Vlků zareagoval Milan Djurič. Jeho branka prodloužila čekání Giallorossi na první venkovní výhru v sezoně, naopak domácí přerušili šňůru šesti soutěžních proher v řadě. Boloňa si doma poradila s Turínem 2:0, David Zima přihlížel prohře svého celku pouze z lavičky náhradníků.

Úvodní desetiminutovka utkání patřila aktivnějším hráčům Verony, kteří se v šesté minutě propracovali i k první větší šanci. Střelu Ngongeho ovšem zlikvidoval Wladimiro Falcone. Postupem času ale začali mnohem více střílet hosté, což nakonec vedlo k první brance utkání. Z úctyhodné vzdálenosti se ve 30. minutě rozhodl vypálit Oudin, jehož tvrdá pumelice se od pravé tyče odrazila za záda bezmocného Lorenza Montipa. Domácí byli po inkasovaném gólu pořádně opaření a Giallorossi se mohli hned záhy dostat do dvoubrankového vedení.

Lameck Banda si ale tentokrát vylámal zuby na skvělém Montipovi. Nakonec Lecce v prvním poločase své vedení neudrželo, po velké chybě v rozehrávce se z téměř nulového úhlu prosadil Ngonge, jenž propálil míč mezi nohama brankáře. Po změně stran se jako první blýskl skvělým zákrokem Falcone, který zneškodnil velmi dobře mířenou střelu z přímého kopu od Ngongeho. Po hodině hry to byl opět italský gólman, kdo držel hosty nad vodou, když vytasil světový zákrok proti dalekonosné ráně slovenského reprezentanta Ondreje Dudy.

Fotbalisté v bílých dresech se svému brankáři odvděčili, když se v 69. minutě dostali do vedení. Joan González vyslal křižnou střelu, která i díky teči propadla do levého dolního růžku domácí branky. Radost však hostům příliš dlouho nevydržela, jelikož o osm minut později srovnal hlavou po centru z přímého kopu Djurič. V závěru si domácí vytvořili velký tlak, hrdina zápasu Falcone ovšem dalšími fantastickými zákroky svému celku zajistil alespoň bod.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Už ve třetí minutě vypálil nikým nehlídaný Fabbian těsně vedle levé tyče. Poté ale Chrti zaváhali, čehož využil ranou pod břevno chorvatský středopolař Nikola Vlašič. Jeho radost z perfektního gólu mu však překazil videorozhodčí, který branku neuznal kvůli ofsajdu. To jako by pro Býky bylo pověstným rudým hadrem. V následujících minutách dusili soupeře, jenž jen stěží odvracel nepříjemné výpady. Poté ale oba celky ubraly na tempu a do šaten se tak odcházelo za nerozhodného stavu.

V 56. minutě se talentovaný mladík Giovanni Fabbian s pořádnou dávkou štěstí dostal přes několik protihráčů a poté míč už jen uklidil do prázdné branky. Na fotbalistech Turína bylo s přibývajícím časem znát, že jim pomalu, ale jistě docházel dech. Jejich obranný val už nedokázal pružně reagovat a zacelovat trhliny, čímž se pro mrštné Chrty stával čím dál lépe průchozím. V nastaveném čase se ještě stihl prosadit mladý ofenzivní šikula Joshua Zirkzee, pro něhož šlo již o pátý gól v ročníku.