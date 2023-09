V milánském derby padlo šest branek, pět do sítě mistrovského AC. Neapol znovu ztratila

Šlágr italské ligy o vedení v tabulce dopadl jednoznačně pro Inter Milán. V městském derby rozstřílel 5:1, svého rivala zdolal popáté za sebou (letos i celkově) a nejvyšším triumfem od března 1974. Na druhé místo tabulky se za stoprocentní Inter posunul před poražené Juventus, jenž porazil ve čtvrtém kole Lazio 3:1. Neapol zachraňovala remízu 2:2 v Janově.

V Derby della Madonnina se na úvodní trefu čekalo pouze do páté minuty, kdy se zásluhou ujali vedení Nerazzurri. Na první z celkem dvou tref arménského záložníka navázal ještě v úvodní půli pohlednou akcí Marcus Thuram, o nějž v létě oba týmy sváděly přestupovou bitvu.

Do bitvy o Milán vstoupili lépe svěřenci trenéra Simoneho Inzaghiho, kteří se už v 5. minutě ujali vedení. Federico Dimarco našel na hranici malého vápna osamoceného Henricha Mchitarjana, jenž střelou do protipohybu gólmana AC otevřel skóre. Arménský záložník byl při chuti a jen o chvíli později zahrozil znovu, po centru z levé strany ale hlavou branku minul.

Úvodní půlhodina další výraznější příležitosti nenabídla, Rossoneri si střelecké zakončení vypracovali až krátce po jejím uplynutí, Theo Hernández ale v pádu nasměroval míč jen vedle tyče. Hráči Interu se do složitějších útočných akcí nepouštěli a nechávali tvořit svého soupeře, přesto ještě v první půli zvýšili své vedení, když pohlednou individuální akci zakončil Thuram ranou do vzdálenější šibenice.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V úvodu druhého poločasu začal trávník na San Siru zkrápět vydatný déšť, ve kterém si ani jeden z týmů příležitosti nevytvářel. To změnil až krátce před hodinou hry Rafael Leao, jenž po přesprintování obránce Mattea Darmiana snížil střelou k zadní tyči. Kontaktní trefou povzbuzení Rossoneri převzali herní taktovku, možnosti k vyrovnání ale nepřicházely.

Inter byl oproti svému městskému rivalovi výrazně nebezpečnější, s projektilem Carlose Augusta z voleje si ale Mike Maignan poradil. Krátce nato však už gólman AC Milán lovil míč ze sítě, když se tečovanou ranou k tyči prosadil podruhé v utkání Mchitarjan. Zmar Rossoneri prohloubil v 79. minutě Hakan Calhanoglu, jenž po faulu Hernándeze proměnil pokutový kop. Kalich hořkosti si Il Diavolo vypili až do dna, neboť v nastavení jejich debakl dokonal Davide Frattesi.

Lazio si po překvapivých prohrách s Lecce a Janovem připsalo poměrně nečekaný triumf v Neapoli. Na skalpu úřadujícího mistra se dvěma asistencemi podílel skvěle hrající Felipe Anderson, jenž byl připraven v základní sestavě i proti Juventusu. Ten dosud neprohrál, avšak znovu se nemohl spolehnout na služby Paula Pogby. Tentokrát to však nebylo kvůli zranění, ale z důvodu pozitivního dopingového testu.

Začátek duelu vyšel lépe domácímu celku, když se už v 10. minutě prosadil Vlahovič povedeným volejem přesně k tyči. Vzápětí mohl kanonýr "Staré dámy" skórovat znovu, jenže jeho prudká hlavička proletěla nad břevnem. Krátce před půlhodinou hry o sobě dal vědět druhý střelec Juventusu. Chiesa se tvrdě opřel do balonu z hranice vápna a propálil vše před sebou. Domácí útočníci zůstali při chuti, když Vlahovič zkoušel své štěstí z otočky. Vytáhlý Srb ovšem zamířil pouze do míst, kde stál Ivan Provedel.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na úvod druhé půle mohlo být u černobílých ještě veseleji, ale Adrien Rabiot z bezprostřední blízkosti nechal vyniknout Provedela. Ovšem i Orli o sobě dali vědět. Daichi Kamada vběhl s míčem do soupeřova vápna a tvrdě vypálil, nicméně na poslední chvíli do jeho rány skočil jeden z obránců. Proti pumelici Luise Alberta zpoza vápna už se ale nikdo nepostavil, ta tak zaplula až do pravého horního rohu. Na snížení okamžitě odpověděl Vlahovič, jemuž se při zakončení ze střední vzdálenosti nevedlo hůř.

Výsledek byl pro příznivce domácích po závěrečném hvizdu lehkým zklamáním, neboť v 56. minutě vedl nováček soutěže o dva góly po trefách Mattii Baniho a Matea Reteguiho. Mistr se však nevzdal a díky dvojici krásných branek dokázal klání alespoň zremizovat. Zklamáním pro trenéra aktuálního ligového mistra byl ale výkon neviditelného Victora Osimhena, jenž nenavázal na povedený reprezentační duel proti Svatému Tomáši a Princovu ostrovu, v němž nigerijský útočník zaznamenal hattrick.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tabulka Serie A