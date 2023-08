Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v aktualizovaném přestupovém speciálu Livesport Zpráv.

11. SRPNA

15:34 – PŘESTUP – Blíží se spojení Harryho Maguira a West Hamu United? Vypadá to, že ano. David Moyes potvrdil, že nabídka na anglického obránce byla Manchesterem United přijata.

15:30 – HOSTOVÁNÍ – Zadní řady pardubických fotbalistů doplnil Ondřej Kukučka. Devatenáctiletý střední obránce zamířil do východočeského prvoligového týmu na roční hostování z pražské Sparty, Letenští budou mít možnost si ho v polovině sezony předčasně stáhnout zpět.

14:49 – PŘESTUP – Benjamin Tetteh je oficiálně novou posilou FC Metz. Ghanský útočník přišel z druholigového anglického Hullu, francouzskému celku se upsal na tři sezony.

14:22 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Sparta Praha si pojistila Tomáše Schánělce, jenž podepsal nový víceletý kontrakt. Jednadvacetiletý útočník patří k oporám druholigové rezervy letenského klubu a v závěru minulé sezony si připsal první starty ve FORTUNA:LIZE.

13:57 – SPEKULACE – "Mohu potvrdit, že kluby jsou domluvené, ať už to ve finále znamená cokoliv. Pochopitelně chceme hlavně samotného hráče, ne pouze dohodu," uvedl Klopp na tiskové konferenci před nedělním úvodním kolem Premier League proti Chelsea. Právě s hráčem se ale Reds podle posledních zpráv nedohodli.

13:30 – SPEKULACE – Všechno má být nakonec jinak! Moisés Caicedo údajně odmítl Liverpool se slovy, že chce přestoupit do Chelsea. Právě s Blues je ekvádorský záložník domluvený na osobních podmínkách už od května, mezi londýnským klubem a Brightonem však stále k dohodě nedošlo. Jak celá kauza dopadne?

12:28 – PŘESTUP – Pátou letní posilou Mallorky se stal Samú Costa. Defenzivně laděný záložník přišel na přestup za tři miliony eur z Almeríe, novému zaměstnavateli se upsal na pět let.

11:54 – SPEKULACE – Hugo Lloris jedná o podmínkách případného angažmá v Laziu. 36letý brankář strávil posledních jedenáct sezon v Tottenhamu, kde má smlouvu ještě na jeden rok, londýnský klub s ním ale příliš nepočítá.

11:40 – SPEKULACE – Illan Meslier je dalším brankářem, který se dostal na seznam Realu Madrid. Francouzský gólman patří Leedsu United, španělský klub shání náhradu za dlouhodobě zraněného Thibauta Courtoise.

11:15 – HOSTOVÁNÍ – Cesare Casadei se v pátek podrobí zdravotní prohlídce v Leicesteru, druholigový anglický klub si záložníka vypůjčí na hostování z Chelsea.

11:14 – SPEKULACE – Harry Kane zatím neodletěl na zdravotní prohlídku do Bayernu Mnichov. Německý klub dojednal přestup a se stěhováním souhlasil i útočník, Tottenham si ale měl na poslední chvíli vše rozmyslet a rád by ještě upravil podmínky transferu.

10:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Mário Rui se po týdnu spekulací upíše Neapoli. Obránce chtělo Lazio a fotbalista se nakonec dohodl na prodloužení kontraktu do června 2026, brzy bude vše podepsáno.

10:10 – PŘESTUP – Další novou posilou Bournemouthu se stal Maximillian Aarons. Krajní obránce přišel na přestup z druholigového anglického Norwiche, ten dostane sedm milionů liber.

09:58 – SPEKULACE – Brazilský záložník Fred má volnou cestu z Manchesteru United do Fenerbahce. Turecký celek má o jihoamerického fotbalistu zájem, anglická strana odsouhlasila nabídku patnáct milionů eur.

09:21 – SPEKULACE – Aaron Ramsey loni hostoval v Norwichi a Middlesbrough a z Aston Villy odejde rovněž nyní. Tentokráte se bude jednat o přestup, transfer mladého záložníka za čtrnáct milionů liber dojednává Burnley.

08:47 – SPEKULACE – Lazio hledá posilu do zálohy a jednu možnost si našlo v Juventusu – v hledáčku římského celku je Nicolo Rovella.

06:24 – PŘESTUP – Velmi blízko je i další velký transfer. A opět o něm informuje Fabrizio Romano – Harry Kane dostal zelenou, aby odcestoval na zdravotní prohlídku do Bavorska. Tamní Bayern Mnichov za anglickou hvězdu zaplatí asi 120 milionů eur. Už během pátku by mělo být jasněji. Více informací v článku.

06:20 – PŘESTUP – Dle informací renomovaného specialisty na přestupy je hotovo. Ital Fabrizio Romano píše na svém twitterovém účtu, že Moises Caicedo zamíří do Liverpoolu. Reds totiž za ekvádorského středopolaře nabídli Brightonu 110 milionů liber, čímž přebili nabídku Chelsea a zlomí britský rekord. Velmi žádaný hráč, o nějž se zajímal v minulosti také Arsenal, by se měl na Anfield Road hlásit už v pátek.

10. SRPNA

23:11 – PŘESTUP – Goncalo Ramos patřil loni ke klíčovým prvkům ofenzivy Benfiky, přestěhoval se ovšem do PSG. Do této chvíle neměl lisabonský celek žádnou náhradu, věří však, že jí našel v podobě Arthura Cabrala. A jen krátce poté, co klub oznámil příchod brankáře Anatolije Trubina, se hlásil v portugalské metropoli brazilský útočník. Fiorentina má inkasovat 20 miliónů eur.

20:29 – PŘESTUP – Pět sezon byl řecký reprezentační brankář Odysseas Vlachodimos prakticky jednoznačnou brankářskou jedničkou v Benfice. Asi ani pro šestou v pořadí se nic měnit nebude, nyní mu každopádně může notně sekundovat dvaadvacetiletý Anatolij Trubin. Odchovanec doněckého Šachtaru přišel posílit gólmanský post, lisabonský klub s ním stvrdil spolupráci do roku 2028.

17:00 – SPEKULACE – Matěj Kovář by měl podle serveru iSport.cz přestoupit z Manchesteru United do Bayeru Leverkusen. Transfer českého brankáře bude údajně potvrzen v příštích hodinách. Více informací v článku.

15:54 – KONEC V TÝMU – Norský záložník Mathias Normann po nedávném dronovém útoku na Moskvu ukončil předčasně kontrakt v Dynamu Moskva a opustil Rusko. Sedmadvacetiletý defenzivní fotbalista podle klubu odůvodnil odchod obavami o bezpečnost poté, co dron začátkem srpna zasáhl budovy poblíž čtvrti, kde bydlel.

14:30 – SPEKULACE – Real Madrid se podle informací Fabrizia Romana možná začne poohlížet po novém brankáři, aby pokryl absenci své jedničky Thibauta Courtoise. Belgický gólman si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a v nejbližších dnech čeká operace. Více informací v článku.

13:34 – PŘESTUP – Edson Álvarez přestupuje z Ajaxu do West Hamu United, který může i s bonusy zaplatit 41 milionů eur. Mexický defenzivní univerzál se Hammers upsal na příštích pět sezon. Více informací v článku.

Předchozí hráčovy sezony. Livesport

13:00 – PŘESTUP – Hotovo. Tyler Adams putuje do Chelsea, s londýnským klubem se dohodl na osobních podmínkách smlouvy, ještě ho čekají zdravotní testy. Čtyřiadvacetiletý americký obránce strávil uplynulou sezonu v Leedsu.

11:35 – SPEKULACE – Podle zdrojů z Německa se Bayern Mnichov dohodl s Tottenhamem na podpisu smlouvy s Harrym Kanem. Kohouti nabídku v hodnotě přesahující 100 milionů eur údajně přijali. Třicetiletý útočník se dříve přikláněl k setrvání v současném klubu, ale zatím ještě není rozhodnutý. Více informací v článku.

11:15 – SPEKULACE – Aston Villa by do svých služeb ráda získala Nicola Zaniolu. Podle Fabrizia Romana je italský záložník, který uplynulou sezonu strávil v tureckém Galatasaray, jednou z priorit klubu z Birminghamu.

10:10 – PŘESTUP – Potvrzeno. Bundesligové Lipsko uzavřelo dohodu s Lyonem o prodeji Castella Lukeby. Dvacetiletý obránce poputuje do Saska za 35 milionů eur jako náhrada za Jošku Gvardiola. Smlouvu Lukebo s klubem uzavřel na pět let.

7:35 – SPEKULACE – Chelsea podala Southamptonu oficiální nabídku ve výši 48 milionů liber za Roméa Laviu. Jednání probíhají s několika kluby, poslední návrh Liverpoolu na 45 milionů liber Southampton odmítnul.

9. SRPNA

21:16 – PŘESTUP – Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin a Edouard Mendy budou mít nového spoluhráče. Početnou skupinu hráčů, kteří se rozhodli pro novou sezónu zamířit z Evropy k řadám Al-Ahli Saudi, nyní doplnil Franck Kessié. Záložník z Pobřeží slonoviny nakonec též neodolal vábení z arabského světa, Barcelona za něj jako odstupné inkasuje 12,5 miliónů eur.

19:33 – PŘESTUP – Celkem čtyři sezony strávil Sander Berge v Sheffieldu United. V uplynulých dvou letech se rovněž on zasadil o opětovný návrat klubu z Championship do Premier League, teď se ovšem rozhodl pro změnu angažmá. Přesto v anglické nejvyšší soutěži působit bude, akorát že už v dresu jiného nováčka. S Burnley stvrdil krátce před startem nového ročníku čtyřletý kontrakt.

19:14 – HOSTOVÁNÍ – Hradec Králové posílil Samuel Dancák. Pětadvacetiletý slovenský defenzivní záložník zamířil do východočeského prvoligového týmu na roční hostování z Mladé Boleslavi, součástí dohody je i následná opce na přestup. Oba kluby o tom informovaly na svých internetových stránkách. Více informací v článku.

13:30 – PODPIS SMLOUVY – Ross Barkley je nejčerstvější posilou nováčka v Premier League Lutonu. Devětadvacetiletý záložník přichází do klubu jako volný hráč, do června hrál v Ligue 1 za Nice.

12:34 – PŘESTUP – Matt Turner po pouhém roce opouští Arsenal, nadále však bude působit v Premier League. Devětadvacetiletý brankář přestoupil do Nottinghamu Forest, kde podepsal smlouvu na čtyři roky.

11:25 – SPEKULACE – West Ham posílí obránce Harry Maguire. Kladiváři se na jeho přestupu za 30 milionů liber podle Sky dohodli s Manchesterem United, ze Southamptonu pro změnu přivedou Jamesa Warda-Prowse. Více informací v článku.

11:23 – HOSTOVÁNÍ – Wout Weghorst před rokem a půl přestupoval z Wolfsburgu do Burnley a od té doby se z něho stává specialista na hostování. Letos ho čeká už třetí, tentokrát míří do Hoffenheimu.

10:40 – PŘESTUP – Ofenzivu fotbalistů Mladé Boleslavi posílil Nigerijec John Solomon. Do středočeského celku přišel z druholigové Vlašimi a v novém působišti podepsal čerstvě dvaadvacetiletý hráč smlouvu na tři roky do června 2026.

8:50 – SPEKULACE – Španělský brankář Kepa Arrizabalaga by se mohl stěhovat z Chelsea do Bayernu Mnichov. Úřadující německý mistr podle agentury DPA navázal s londýnským klubem kontakt ve snaze vyřešit zkraje sezony pozici brankářské jedničky. Bayern stále nemůže počítat s Manuelem Neuerem, který po prosincové zlomenině nohy ještě není fit, a Yann Sommer přestoupil do Interu Milán.

7:17 – UKONČENÍ SMLOUVY – Španělský trenér Julen Lopetegui po vzájemné dohodě opustil funkci manažera Wolverhamptonu, kde působil od listopadu. Nahradit by ho měl Gary O'Neil, který naposledy trénoval Bournemouth.

7:03 – PODPIS SMLOUVY – Obránce Roger Ibanez podepsal kontrakt v Saúdské Arábii. Čtyřiadvacetiletý Brazilec přestoupí do Al-Ahli z AS Řím i s bonusy za více než 30 milionů eur.

7:00 – SPEKULACE – Manchester City má zájem podepsat brazilského křídelníka Lucase Paquetu z West Hamu. První nabídka Citizens údajně činí 70 milionů eur. Očekává se, že londýnský klub částku odmítne a předloží protinávrh.

8. SRPNA

19:45 – HOSTOVÁNÍ – Ângelo podle očekávání odchází z Chelsea na roční hostování do Racingu Štrasburk, jenž má stejného majitele. Osmnáctiletý brazilský křídelník dosud nastupoval za mateřský Santos, odkud v červenci přestoupil k Blues.

19:19 – HOSTOVÁNÍ – Slavia dala Janu Stejskalovi svolení k přípravě s druholigovým Vyškovem. Brankář, který působil i v Olomouci či Mladé Boleslavi, by měl v moravském celku působit formou půlročního hostování.

18:43 – PŘESTUP – Arsenal nepřestává posilovat. Po vydařené sezoně, která vynesla Kanonýrům druhé místo v Premier League a tedy návrat mezi elitu Champions League, přichází už čtvrtá nová tvář. Tentokrát jde o brankáře – žádanou jedničku Brentfordu Davida Rayu. Španěl vyjde Gunners na přibližně 30 milionů liber a s adeptem na titul podepíše smlouvu do roku 2028. V severolondýnském klubu vytvoří tlak na dosavadní stálici Aarona Ramsdalea, kterému bude krýt v náročném programu záda místo odcházejícího Matta Turnera, jenž má namířeno do Nottinghamu Forrest.

17:47 – PŘESTUP – Deivid Washington do Chelsea, "Here we go!" Ústní dohoda mezi anglickým klubem a brazilským Santosem byla uzavřena, bývalý zaměstnavatel Neymara přijal 15 milionů eur plus dalších 5 milionů v bonusech. Osmnáctiletý útočník by mohl okamžitě zamířit na hostování do Štrasburku.

17:42 – PODPIS SMLOUVY – Libor Kozák se po konci smlouvy ve Zlíně vrátil do Itálie. Čtyřiatřicetiletý útočník podepsal roční kontrakt s třetiligovým SS Arezzo. Devítinásobný český reprezentant v Itálii prožil nejúspěšnější období v Laziu Řím. Strávil tam pět let a v sezoně 2012/13 se stal nejlepším střelcem Evropské ligy s osmi góly.

17:34 – SPEKULACE – Marco Verratti nemá velký zájem o stěhování z PSG do Al Hilalu, což ovšem saúdskoarabský celek neodrazuje. Klub nedávno neuspěl s nabídkou 30 milionů eur, nyní za italského záložníka přihodil dalších patnáct milionů. Ani tato suma francouzský celek nepřesvědčí, šampion Ligue 1 chce minimálně 70 milionů eur.

17:22 – PŘESTUP – Tottenham dokončil přestup Aleja Vélize z Rosario Central. Devatenáctiletý argentinský útočník se londýnskému klubu upsal do roku 2029 a nosit bude dres s číslem 39.

17:01 – SPEKULACE – Kyle Walker byl spojován s odchodem z Manchesteru City do Bayernu Mnichov, nakonec k tomu ale nedojde. Podle nejčerstvějších zpráv je anglický reprezentant blízko k prodloužení smlouvy s úřadujícím šampionem Premier League, kde je aktuálně vázaný pouze do roku 2024.

14:27 – PŘESTUP – Gustav Isaksen se oficiálně stal novou posilou Lazia, prošel zdravotní prohlídkou a podepsal pětiletý kontrakt s ročním platem 1,5 milionu eur. Italský klub koupil dánského křídelníka či útočníka z Midtjyllandu, který by za něj mohl inkasovat až 12 milionů eur.

14:10 – SPEKULACE – Kompletně mimo projekt? Romelu Lukaku, Hakim Ziyech a Callum Hodson-Odoi nemají dve webu Chelsea přiřazené žádné číslo a klub s nimi tak nadále nepočítá. Kam zamíří?

13:43 – PŘESTUP – Tottenham potřeboval nového stopera a Kohouti nakonec lovili ve Wolfsburgu. Z německého klubu přišel Micky van de Ven, celá transakce může i s bonusy vyjít až na padesát milionů eur. Více informací v článku.

13:08 – PODPIS SMLOUVY – Bafétimbi Gomis minulý týden oslavil 38. narozeniny a dodatečným dárkem je nové angažmá. Zkušený francouzský útočník před dvěma měsíci nedostal nový kontrakt v Galatasarayi, jako volný hráč se nyní dohodl na spolupráci s japonským Kawasaki Frontale.

12:48 – HOSTOVÁNÍ – Wout Weghorst před rokem a půl přestupoval z Wolfsburgu do Burnley a nyní se schyluje k jeho návratu do Německa. Nizozemský útočník by měl zamířit do Hoffenheimu, ten úspěšně jedná o podmínkách hostování.

12:09 – SPEKULACE – Manchester City údajně nabídl novou smlouvu opoře své defenzivní řady Kyleu Walkerovi. Anglický reprezentant byl spojován s možným přesunem do Německa, kde o jeho služby stál výrazně Bayern Mnichov v čele s Thomasem Tuchelem.

12:04 – PŘESTUP – Další posila pro Straky! Tino Livramento vyměnil Southampton za Newcastle United, se kterým podepsal kontrakt do léta 2028. Teprve jednadvacetiletý Angličan vytvoří konkurenci pro zkušeného Kierrana Trippiera, přičemž může alternovat i na levé straně obrany. Více informací v článku.

Toni Livramento už patří Newcastlu. nufc.co.uk

11:45 – PŘESTUP – Denis Zakaria je znovu na odchodu z Juventusu. Italský klub se švýcarským záložníkem nepočítá a o podmínkách přestupu jedná AS Monaco, podle posledních zpráv jsou jednání v pokročilé fázi.

11:33 – PŘESTUP – Novým spoluhráčem Tomáše Součka a Vladimíra Coufala ve West Hamu bude mexický fotbalista Edson Álvarez. Pětadvacetiletý defenzivní záložník přichází podle BBC z Ajaxu Amsterodam za 35 milionů liber (985 milionů korun). Álvarez je první letní posilou vítězů Evropské konferenční ligy. Měl by nahradit Declana Rice, jenž odešel za rekordních 105 milionů liber do Arsenalu.

10:16 – PŘESTUP – Saïdou Sow opustí Saint-Étienne a znovu si zahraje francouzskou nejvyšší soutěž. Mladého obránce kupuje za tři až čtyři miliony eur Štrasburk, fotbalistu dnes čeká zdravotní prohlídka.

09:35 – PŘESTUP – M'Bala Nzola před třemi měsíci podepisoval nový kontrakt ve Spezii, italský klub ale sestoupil z nejvyšší soutěže a útočník podle očekávání odejde. Jeho kroky směřují do Fiorentiny, dnes by měl být potvrzen přestup za 12 milionů eur.

09:26 – SPEKULACE – Hiroki Ito je domluven na pětileté smlouvě s Ajaxem, minimálně prozatím ale zůstává ve Stuttgartu. Německý klub odmítl druhou nabídku, japonského obránce si cení na více než 15 milionů eur.

Hiroki Ito hraje za Stuttgart poslední dvě sezony. @VfB

09:14 – SPEKULACE – Německá liga začíná až za necelé dva týdny a kabinu Leverkusenu by do té doby mohl opustit Odilon Kossounou. O obránce má zájem Crystal Palace, anglický klub jedná o podmínkách hostování s opcí na přestup za 24 milionů liber.

09:02 – PODPIS SMLOUVY – Konec spekulacím. Španělský útočník Álvaro Morata podepíše navzdory zájmu evropských klubů novou smlouvu s Atlétikem Madrid. Reprezentant La Roja se rozhodl po diskuzi s Diegem Simeonem odmítnout Inter, AS Řím, AC Milán i lákadlo v podobě saúdskoarabské ligy.

07:29 – SPEKULACE – Folarin Balogun se minimálně prozatím nebude stěhovat z Arsenalu do AS Monaco. Londýnský klub za útočníka chce padesát milionů liber a nyní odmítl nabídku knížecího celku, která se hodně lišila od představ.

06:38 – SPEKULACE – Vedení Manchesteru City oficiálně zaslalo návrh nové smlouvy Bernardu Silvovi a definitivně tak potvrdilo, že odmítá zájem PSG a Barcelony.

06:31 – SPEKULACE – Atalanta je blízko angažování belgického talentu. Z AC Milán by měl do Bergama přijít na hostování s opcí Charles De Ketelaere, jenž se v dresu Rossoneri po přestupu z Brugg neprosadil. Ofenzivní univerzál vyjde klub z Lombardie nejprve na 3 miliony eur, přičemž opce je nastavená na 23 milionů eur. Ve hře jsou i bonusy a 10% podíl pro AC z dalšího přestupu.