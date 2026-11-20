Giorgiová, která se dlouho ukrývala před médii, nyní promluvila o tom, co ji přivedlo zpět k profesionálnímu tenisu i o tom, jak chce návrat skloubit s rolí matky. Kapitolu, kdy záhadně zmizela z tenisového prostředí a řešilo se několik jejích obvinění z podvodů, neplacení nájmu či krádeže cenného vybavení, by ráda nahradila pozitivním příběhem.
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Motivací k návratu byl z velké části její manžel Andreas Pasutti. "Můj manžel je trenér, a tak jsme spolu začali hrát jen tak pro zábavu. Tehdy jsem si uvědomila, jak moc mi tenis chybí," vyprávěla. A zároveň přiznala, že její muž považoval nápad vrátit se na kurty za chvilkový rozmar. Od začátku ji ale podporoval a teď by se měl stát nedílnou součástí jejího týmu.
Naopak nejvýraznější změnou bude absence Sergia Giorgiho v trenérském boxu. Otec trénoval Camilu od dětství a po jejím boku byl vídán až do posledních odehraných zápasů bývalé světové šestadvacítky. "Že můj otec nebude u kurtu? Pořád je to můj táta a vždycky bude. Teď je ale už dědečkem a bude mě podporovat na dálku," vysvětlila italská tenistka.
Kondice? Vážila jsem i 48 kilogramů
Giorgiová také promluvila o tom, jak prožila těhotenství a jak se na návrat připravuje po fyzické stránce. "Hrála jsem dokonce i během těhotenství. Nikdy jsem nepřibrala. Dříve jsem vážila 50 kilogramů a poté 48. Teď se postupně dostávám zpět do formy," pochvaluje si Italka.
Jejím cílem je znovu nabrat potřebnou fyzickou sílu, aby mohla konkurovat nejlepším hráčkám světa.
Narození syna Magnuse Vangelise sice změnilo její priority, sportovní ambice ale neuhasilo: "Budu hrát s úsměvem. Pokud necháme stranou výsledky, je tento návrat rodinným projektem – budu cestovat s lidmi, které mám ráda. Na kurt půjdu vyhrávat, ale nemohu slibovat žádná čísla ani umístění v žebříčku. Syn mi dodá energii, kterou potřebuji a věřím, že pak za mě promluví výkony."
Touha reprezentovat
Zároveň připustila, že ji stále láká i reprezentace. Dokonce kontaktovala Tathianu Garbinovou, kapitánku národního týmu. "Jakmile jsem se rozhodla, ona byla první, komu jsem poslala zprávu. Máme spolu skvělý vztah. Hrát za svou zemi je vždycky skvělý zážitek. Zápasy na olympiádě nebo v Billie Jean King Cupu patřily k těm nejkrásnějším v mé kariéře," zdůraznila Giorgiová.
Kdy a kde přesně Italka odehraje svůj první zápas po takřka tříleté pauze, zatím není jasné. Předpokládá se ale, že by k tomu mohlo dojít v průběhu jara či léta někde v Evropě.
"Znovu jsem se zařadila do antidopingového programu, takže v lednu se budu moci vrátit na tenisový okruh. Zatím ale nevím, kdy přesně ani kde. Momentálně se soustředím na přípravu, mojí základnou je Enjoy Sporting Club v Římě. Vždycky jsem byla bojovnice a na tom se nic nezměnilo," uzavřela.