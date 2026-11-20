WTA 125 COLINA (Chile), antuka
Dvouhra, čtvrtfinále:
23:00 | Samson (2-ČR) – Masárová (6-Švýc.)
ATP CHALLENGER 125 HELSINKY (Finsko), tv. povrch / hala
Dvouhra, čtvrtfinále:
17:30 | Svrčina (4-ČR) – Virtanen (7-Fin.)
Čtyřhra, semifinále:
16:00 | Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Johnson/Venus (2-Brit./N. Zél.)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Čtyřhra, semifinále:
12:00 | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – Dudeneyová/Malyginová (4-Brit./Est.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Čtyřhra, semifinále:
10:30 | Allenová/Bayerlová (2-Brit./ČR) – Berteaová/Golovinová (3-Rum./-)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Čtyřhra, semifinále:
13:30 | Hagemanová/Krejčová (2-Niz./ČR) – Paulová/Zarembaová (Švýc./Pol.)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Čtyřhra, semifinále:
11:00 | Böhnerová/Ševčíková (2-Něm./ČR) – Stamatovová/Türkmenová (4-Bulh./Tur.)
ITF M15 ANTALYA (Turecko), antuka
Dvouhra, čtvrtfinále:
08:00 | Černý (6-ČR) – Popko (3-Kaz.)
Čtyřhra, semifinále:
11:00 | Baum/Černý (1-ČR) – Fukuda/Okabe (4-Jap.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Dvouhra, čtvrtfinále:
09:00 | Gengel (1-ČR) – Bakši (Gruz.)
Čtyřhra, semifinále:
11:30 | Hrazdil/Lánik (2-ČR/SR) – Naw/Schlossmann (Sýrie/Něm.)
Pozn.: České časy začátků jednotlivých zápasů jsou pouze orientační, kompletní přehled na tenisportal.cz.