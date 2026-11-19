Mužský tenis bude v roce 2028 vypadat úplně jinak než dnes. Radikální a náhlé změny v kalendáři ATP se připravují už několik měsíců. Dlouho se ví o novém turnaji kategorie Masters 1000 v Saúdské Arábii, nyní se začínají rýsovat také konkrétní kroky, které mají uvolnit prostor pro jeho zařazení a zároveň nabídnout řešení pro stávající turnaje.
Prezident ATP Andrea Gaudenzi od svého nástupu do čela organizace otevřeně hovoří o nutnosti významných strukturálních reforem. Rok 2028 by podle něj mohl představovat zásadní zlom v historii tenisu. Během probíhajícího Turnaje mistrů 2026 se v Turíně scházejí nejvyšší představitelé světového tenisu a diskutují o jeho budoucnosti. Podrobnosti přináší italský novinář Lorenzo Ercoli z webu Spazio Tennis.
Žurnalista mimo jiné informoval o dilematu spojeném s možným zrušením turnajů v Dauhá a Dubaji v roce 2027 kvůli geopolitické situaci na Blízkém východě. Nyní přichází s dalšími zprávami o přestavbě kalendáře ATP pro rok 2028, která přináší několik výrazných překvapení.
Potvrzeno je, že tradiční turnaj v Acapulcu se již nebude konat. Tenis tak přichází o jednu z dlouholetých a oblíbených akcí, která má mezi fanoušky v Latinské Americe velkou tradici. Zařazení saúdskoarabského Masters 1000 zároveň povede ke změnám u turnajů v Dauhá a Dubaji, které se nově uskuteční ve stejném týdnu. Podobně vedle sebe v kalendáři fungují například podniky v Halle a Queen's Clubu nebo ve Vídni a Basileji.
Velké novinky se týkají také evropských halových turnajů a přímo zasáhnou rakouský i švýcarský podnik. Rotterdam se už nebude hrát v únoru a přesune se na říjen nebo listopad. V této části sezony vzniknou dva týdny turnajového programu, vedle nichž se uskuteční také Masters 1000 v Paříži. V jednom týdnu budou na programu dva turnaje kategorie ATP 500, zatímco ve druhém se odehraje Stockholm, který patří do kategorie ATP 250, a další pětistovka.
Turnaje ve Vídni, Basileji a Rotterdamu budou hostit podniky ATP 500, přičemž se budou každoročně střídat. Díky tomu dostane každé město jednou za tři roky možnost uspořádat svůj turnaj ve stejném týdnu jako Stockholm. Připravované změny si vyžádají také úpravy bodového systému pro žebříček ATP. I o nich se v Turíně v tomto týdnu jedná. Diskutuje se rovněž o možných opatřeních, která by zlepšila ekonomickou, sportovní i mediální situaci ve čtyřhře.