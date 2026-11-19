Zverev – Fils 6:4, 7:6
Karty byly před osmým vzájemným duelem rozdány jasně. Zverev už měl ve skupině Johna McEnroea jisté první místo, Fils musel k postupu bezpodmínečně vyhrát ve dvou setech. Jakýkoliv jiný výsledek posouval do semifinále Bena Sheltona.
Francouz, který do této doby skolil svého soupeře jen dvakrát, vstoupil do zápasu aktivně. Bez problémů si udržel úvodní dva gamy na podání, naprosto stejně si ale počínal jeho soupeř. První kritický moment zápasu přišel v sedmé hře, kdy Zverev několika kvalitními returny dostal svého soupeře do úzkých. Vypracoval si vedení 40:0, třetí brejkbol také potvrdil a šel do vedení 4:3.
Světová jednička, která dosud na turnaji neztratila jediný game na podání, nehodlala na této statistice ani nadále nic měnit. Bez zábran a tlaku hrající Zverev dovedl úvodní sadu do vítězného konce v poměru 6:4 a k Sheltonově radosti tak definitivně rozhodl o postupujících.
Druhá sada nabídla přehlídku snadno udržených servisů. Zverev ani Fils se na příjmu dlouho nedostali k brejkbolu a dějství tak relativně rychle dospělo do koncovky. V dvanácté hře se Francouz po dělovém vítězném úderu z bekhendu dostal na skóre 30:30 a následně si vypracoval šanci na zisk setu. Němec si pomohl skvělým servisem a srovnal na shodu. Následně ale opět chyboval a nabídl soupeři druhý setbol. Ani tentokrát ale nezaváhal a po chvíli si zajistil tie-break.
Ve zkrácené hře začal lépe Fils, který ovládl skvělou úvodní výměnu. Zverev se po dalším bodu chytl za pravé stehno a zdálo se, že není stoprocentně v pořádku. Následně ale přidal vítězný bekhendový drive volej, parádní return a po Francouzově nevynucené chybě se dostal do vedení 4:1. Uhrál i oba míče na servisu a připravil si pět mečbolů v řadě.
Všechny však dokázal Fils odvrátit. Druhý z nich esem a další dva na returnu forhendovými prohozy. Po vítězném bekhendu křížem srovnal na 6:6 a vypadalo to na neskutečný obrat. Zverev byl ale trpělivější a získal šestý mečbol. Ten už proměnil skvělým zásahem na síti a i třetí duel ve skupině zvládl ve dvou setech.
Ve skupině Johna McEnroea si tak jasně upevnil první místo, ze kterého postoupil do semifinále. O finále si zahraje s vítězem zítřejšího duelu mezi Daniilem Medveděvem a Francesem Tiafoem ve skupině Ivana Lendla. Druhou semifinálovou dvojici obstarají Shelton a Alcaraz. Juan Carlos Ferrero tak poprvé bude vymýšlet taktiku na svého bývalého španělského svěřence.