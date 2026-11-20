Hlavní zprávy
09:34 – Trojnásobná grandslamová vítězka Ashleigh Bartyová vstoupí příští rok do mezinárodní tenisové Síně slávy. O uvedení třicetileté Australanky, která ukončila kariéru před čtyřmi lety, informovala Síň slávy na webu. Spolu s Bartyovou se stejné pocty na srpnovém ceremoniálu v americkém Newportu dostane také japonskému vozíčkáři Šingo Kuniedovi, který získal čtyři paralympijské zlaté medaile a 50 grandslamových titulů.
08:39 – Italská tenistka Camila Giorgiová potvrdila v rozhovoru pro Corriere della Sera svůj zájem vrátit se na tenisový okruh. Vítězka čtyř turnajů WTA a někdejší 26. hráčka světového žebříčku se v průběhu září stala matkou syna Magnuse Vangelise, ale o to víc jí to láká zpět. Ostrý zápas přitom hrála naposledy v roce 2023.
V trenérské roli se ale už nebude objevovat její otec Sergio, ale manžel Andreas Ignacio Pasutti. "Táta je teď dědečkem a vždycky pro mě bude důležitý. Ale teď mi bude fandit z dálky," sdělila Giorgiová, která z tenisového světa zmizela za relativně dramatických okolností, kdy byla obviněna z krádeže a podvodů.
Giorgiová by se ráda vrátila v průběhu jara příštího roku na některých evropských turnajích, chce usilovat o divokou kartu. S kondicí by prý problém mít neměla: "Hrávala jsem i během těhotenství, nikdy jsem nepřibrala. Dřív jsem vážila 50 kilogramů a potom i 48. A teď se zotavuji a vracím se do kondice," prohlásila hrdě.
8:12 – Italský daviscupový tým počítá před finálovým turnajem další ztrátu. Kvůli zranění se omluvil univerzál a deblista Simone Bolelli. Domácí výběr doplnil Matteo Berrettini, který v původní nominaci absentoval.