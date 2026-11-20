Slavia se v Lize mistrů pokusí zlomit prokletí. Kde sledovat zápas s Villarrealem živě v TV?
Livesport
Fotbalisty Slavie Praha čeká v Lize mistrů další zápas, tentokrát v Edenu vyzvou španělský Villarreal a opět se pokusí ukončit rekordní sérii bez vítězství, která čítá už 23 zápasů. Svěřenci Jindřicha Trpišovského mají v letošním ročníku milionářské soutěže na kontě bod za remízu s Fenerbahce, jejich soupeř je na tom po výhře nad Neapolí o dva body lépe. Kde sledovat utkání Slavia Praha – Villarreal živě v TV?
Kde sledovat utkání Slavia – Villarreal živě v TV?
Pátý zápas ligové fáze Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Villarrealem můžete sledovat ve středu 25. listopadu 2026 od 18:45 na stanici Nova Sport 3 či online platformě Oneplay, předzápasové studio poběží na obrazovkách už od 18:00. Utkání bude hostit Eden s kapacitou 19 370 míst.