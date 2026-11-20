Šwiateková v posledních letech patřila k pravidelným účastnicím United Cupu. Týmovou soutěž, která otevírá tenisový kalendář, si zahrála pokaždé od jejího vzniku v roce 2023. Tentokrát však dala přednost jinému programu. Místo reprezentačního vystoupení se chce soustředit na individuální přípravu a co nejlepší naladění před prvním grandslamem sezony.
Rok 2027 začne turnajem WTA 500 v Brisbane, který se uskuteční od 3. do 10. ledna. Následně se přesune na Australian Open. Změnu programu potvrdil také její trenér Francisco Roig. Úprava kalendáře má podle něj souviset především s plánováním přípravy a snahou co nejlépe zvládnout náročný začátek roku.
Polka totiž v Melbourne zatím nikdy nedokázala projít do finále, přestože na ostatních třech grandslamech už slavila titul. Ke zkompletování kariérního grandslamu jí tak chybí právě trofej z úvodního majoru sezony.
Právě kariérní grandslam představuje jednu z největších motivací polské hvězdy. Na French Open získala už čtyři tituly, jednou triumfovala ve Wimbledonu a jednou na US Open. Australian Open tak zůstává posledním dílkem do její mimořádné grandslamové sbírky. Změna programu sice sama o sobě úspěch nezaručuje, může jí však nabídnout více prostoru pro individuální přípravu a lepší načasování formy.