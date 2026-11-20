Alcaraz – Cobolli 6:4, 6:1
Pro fanoušky měl zápas mezi Alcarazem a Cobollim kromě výsledku i možná mnohem závažnější otázku. Totiž jak se hvězdný Španěl dokáže vypořádat s problémy se zadním stehenním svalem, a navíc pravým kolenem, které si nechal ošetřovat v předcházejícím duelu s Daniilem Medveděvem.
Sedminásobný grandslamový šampion ale vstoupil do zápasu suverénně. Cobollimu vzal hned úvodní servis, brejk potvrdil a vedl 2:0. Alcaraz si nadále udržoval kontrolu nad utkáním, na jeho pohybu však bylo patrné, že nechodí do velkého rizika.
Rodák z Florencie, který poslední nevydařený zápas s Tiafoem končil v slzách, se těžko dostával do tempa. Na kurtu působil pasivním dojmem a za stavu 2:4 musel likvidovat další dvě brejkbolové možnosti. Kritickou situaci ustál a ještě udržel naději na případný návrat do úvodního setu.
Světová trojka měla nadále více ze hry. Ital měl velké potíže především s returnem favorita, což vyústilo v deváté hře v další dvě možnosti na prolomení Cobolliho podání. Obě hrozby, které byly zároveň setboly, ale domácí hvězda znovu odvrátila.
Alcaraz ale žádné problémy nedopustil. I pátý set na Turnaji mistrů bez problémů ovládl a po výsledku 6:4 šel do vedení.
Rodák z Murcie vsadil i ve druhém dějství na osvědčený recept z prvního setu. Opět okamžitě vzal rivalovi servis, vše potvrdil na svém podání a šel do vedení 2:0. Alcaraz byl v dalších minutách na kurtu naprosto dominantní. Itala přehrával jak na returnu, tak od základní čáry. Za stavu 3:1 vzal rivalovi znovu servis čistou hrou a připravil ho tak o poslední zbytky naděje na obrat.
Nejmladší světová jednička v historii tak ani ve třetím zápase v Turíně nepřišla o set. Alcaraz duel dovedl k pohodové výhře 6:4, 6:1, kromě výhry ale mohl být spokojen především s faktem, že utkání odehrál bez zjevných fyzických problémů.
V semifinále se tak hvězdný Španěl postaví Sheltonovi, se kterým ztratil jediný z pěti vzájemných duelů. Američanovi podlehl v pětisetovém dramatu ve čtvrtfinále letošního US Open. Cobolli se naopak při své premiéře na turnaji loučí bez jediného vítězství.