Medveděv – Tiafoe 6:3, 6:4
Vítěz bere vše, poražený jede domů. Karty byly před devátým vzájemným soubojem Medveděva s Tiafoem rozdány jasně. Navzdory silně nepříznivé bilanci (2:6) mohl jít Američan do utkání optimisticky naladěný. V posledním nedávném souboji totiž svého soupeře přehrál ve třech setech na US Open.
Úvodní čtyři gamy byly jasnou záležitostí podávajících hráčů, problémy měl za stavu 2:2 až vítěz Turnaje mistrů z roku 2020 Medveděv. Na svém servisu čelil dvěma brejkbolům, pokaždé ale dokázal situaci vyřešit a rivala do trháku nepustil.
Premianta na závěrečném podniku roku to mohlo mrzet dvojnásob. Vzápětí to byl totiž on, kdo jako první přišel o výhodu podání a prohrával 2:4. Medveděv v následném gamu předvedl parádní představení na podání a bez problémů zvýšil na rozdíl tří gamů. Bývalá světová jednička už nedala svému soupeři šanci na návrat do setu. Medveděv první sadu ovládl za 34 minut 6:3 a nakročil do semifinále.
Americký tenista se nenechal ztracenou sadou rozhodit. Nadále se snažil o aktivní hru, mohl se opřít o kvalitní servis i forhend a bez problémů držel s Medveděvem krok. Rodák z Moskvy působil na rozdíl od některých předcházejících zápasů naprosto koncentrovaně a ani on nedával soupeři šanci pomyslet na prolomení podání. Po osmi gamech tak byl stav nerozhodný – 4:4.
S kritickým momentem se musel Tiafoe popasovat v deváté hře. První tři brejkboly dokázal po parádních výměnách zažehnat. Při čtvrté hrozbě rozhodčí nahlásil Američanovi porušení časového limitu pro podání a Tiafoe vzápětí také o game přišel. Medveděv už nabídnutou šanci nepustil. Utkání s přehledem dopodával, zápas vyhrál po setech 6:3, 6:4 a zajistil si postup mezi poslední čtyři.
V semifinále tak dojde na střet dvou tenistů, kteří již závěrečný podnik sezony ovládli. Medveděv kraloval v již zmiňovaném roce 2020, Zverev byl úspěšný dokonce dvakrát, když nenašel přemožitele v sezonách 2018 a 2021. Vzájemná historie je velice bohatá. Oba tenisté se potkali už ve 22 případech, 14 duelů ovládl Rus, osm rodák z Hamburku.