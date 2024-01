Házenkář Kašpárek: Dánové na úvod jsou tvrdý oříšek. Šest let starou prohru v hlavě mít nebudou

Spojka Stanislav Kašpárek (27) před šesti lety na mistrovství Evropy v Chorvatsku pomohl českým házenkářům pěti brankami k šokujícímu vítězství nad Dánskem, zopakovat tehdejší senzaci ve čtvrtečním vzájemném duelu na úvod šampionátu v Německu ale podle něj bude nesmírně složité. Opora národního týmu je přesvědčena, že porážka z roku 2018 nebude mít na výkon severského giganta žádný vliv. V rozhovoru s novináři označil zahajovací utkání základní skupiny s úřadujícími mistry světa za velký oříšek.

Češi před šesti lety nad tehdejšími olympijskými šampiony z Dánska po výkonu na hranici možností zvítězili 28:27. Kašpárek byl v zápase druhým nejlepším týmovým střelcem. Osmi brankami se blýskl nynější svazový prezident Ondřej Zdráhala, 17 zákroků si připsal bývalý reprezentační gólman Martin Galia.

"Ten zápas je už šest let starý, už si ho málokdo pamatuje. Dánové jsou skvělý a zkušený mančaft, takže bych řekl, že v hlavách to mít nebudou," řekl Kašpárek. "Jsou jednoznačný favorit, půjdou si pro vítězství. My se musíme spíše soustředit na sebe a uvidíme, co nám přinesou další zápasy," doplnil hráč Dinama Bukurešť.

Navázat na senzaci z roku 2018 bude podle něj hodně obtížné. "Určitě to je na začátek velký oříšek dostat posledního vítěze mistrovství světa. Až s odstupem času uvidíme, jestli to bylo dobře nebo špatně hrát takhle těžké utkání na rozjezd turnaje," přemítal Kašpárek.

"Před šesti lety v Chorvatsku jsme dostali výprask od Španělska na úvod a pak pro nás celý turnaj skončil dobře. Uvidíme," připomněl dvoumetrový hráč tehdejší šesté místo, jímž národní tým vyrovnal české maximum na mistrovství Evropy.

Dánové jako první třikrát po sobě vyhráli světový šampionát a před startem Eura jsou hlavním adeptem na zlato. "Každý tým má slabiny, i Dánové. Akorát oni mají více těch silných stránek než slabých. Budeme se zaměřovat na jejich slabiny a uvidíme, jestli to bude stačit," podotkl Kašpárek.

Dalšími soupeři českého mužstva v základní skupině F budou Portugalsko a Řecko, do další fáze postoupí první dva celky. "Skupina je těžká a vyrovnaná. Základ máme postoupit z ní a pak uvidíme, kam až nás to zavede. Cesta vede přes Portugalsko, které je ale neprávem hodně podceňovaný mančaft. Nebo není veřejností vnímané jako házenkářské velmoci typu Francie či Dánska. Přitom jsou schopni konkurovat, což ukázali na posledním mistrovství světa. Nebýt jedné remízy, pronikli by do bojů o medaile," upozornil Kašpárek.

"Řekl bych velice kvalitní tým, plno hráčů působí v Lize mistrů. Ale to je jen na papíře, rozhodovat bude 60 minut na hřišti. My třeba nemáme tak hvězdné hráče, ale myslím, že jsme lepší jako tým. Táhneme za jeden provaz a to by mělo rozhodnout. Díky tomu dokážeme konkurovat a občas porazit na papíře lepší týmy," doplnil Kašpárek.

Nový trenér - nový režim

Český tým na velké akci poprvé povede španělský trenér Xavier Sabaté, který převzal mužstvo předloni na konci února. "Změn je hodně, co se týče taktické přípravy, studie soupeřů. Je to pečlivější, máme daleko více videa. Změnil se nám styl obrany i útoku. Ale měli jsme dostatek času na to, abychom se přizpůsobili," podotkl Kašpárek.

Na Euro v Německu, kde je házená druhým nejpopulárnějším sportem, se velmi těší. "Očekávání jsou velká. Má to být jeden z největších turnajů za poslední dobu, navíc v Německu. Řekl bych, že mistrovství světa a olympiáda jsou asi ještě víc, ale tady je to speciální tím místem. Navíc spousta našich hráčů působí v Německu. Haly mají být vyprodané, bude to velký boom," řekl Kašpárek.

Jeho tým odehraje celou základní skupinu F v Mnichově. "Poslední tři mistrovství byla vždy kousek od hranic, to je super. Hala má být vyprodaná. Víme, že dorazí spousta českých fanoušků a že nás poženou," těšil se.

Věří, že mužský tým naváže na prosincové povedené vystoupení ženské reprezentace, která osmým místem na mistrovství světa vyrovnala maximum v samostatné historii. "Už nám říkali, že když holky mají úspěch, tak my také. Bylo by to hezké. Přáli bychom si to, ale uvidíme," dodal Kašpárek.

