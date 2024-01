Mrkva se před startem šampionátu těší na hvězdného Landina: Je elegantní jako Federer

Brankář Tomáš Mrkva (34) před čtvrtečním úvodním utkáním českého týmu na házenkářském Euru proti Dánsku vyhlíží souboj s hvězdným Niklasem Landinem. Bývalého gólmanského spoluhráče z Kielu díky elegantnímu stylu přirovnal k legendárnímu tenistovi Rogeru Federerovi.

Čtvrteční zahajovací zápas s Dány bude pro Mrkvu o to zajímavější, že za úřadující mistry světa chytá legendární Landin, s nímž ještě v minulé sezoně působil v Kielu. V německém klubu navíc aktuálně hraje s mladším bratrem slavného brankáře, křídelníkem Magnusem.

"Na Niklase se těším. Sezona s ním byla perfektní, myslím, že jsme si sedli i lidsky, nejen sportovně. Vytvořili jsme perfektní dvojici, která nakonec dotáhla náš klub k titulu," uvedl Mrkva. "Už jsme si samozřejmě vyměnili i pár zpráv. Hecování neproběhlo, spíš takový pokec. Dánové na tohle hecování moc nejsou. Těším se i na Magnuse. Když jsme se loučili v klubu, přáli jsme si pěkné Vánoce, šťastný nový rok a že se vidíme v Mnichově. Něco malého jsme si řekli, ale nic zásadního," doplnil.

Program národního týmu ve skupině F. Livesport

Landin byl za roky 2019 a 2021 vyhlášen nejlepším házenkářem světa. "Jednou jsem ho přirovnal k tomu, že v bráně vypadá jako svého času Roger Federer v tenise. Ty jeho zákroky vypadají tak elegantně, že si člověk řekne, že to snad ani není možné. On přesně ví, co má udělat," řekl Mrkva. "Na jedné straně dar od boha, na druhé i poctivá práce, kterou jsem měl možnost každý den vidět v hale. Takový mix z něj dělá to, co je. Ale každý má slabiny, ještě o tom chvilku budu mluvit s klukama," plánoval Mrkva.

Šampionát pro něj bude o to zajímavější, že podobně jako několik dalších českých reprezentantů v Německu působí. "Co jsem měl možnost v Německu sledovat, máme se nejen my hráči, ale i fanoušci na co těšit. Bude to na té nejvyšší úrovni. Němci si budou chtít udělat neuvěřitelnou reklamu, jak to oni umějí. Po minulém mistrovství, kde byla (kvůli koronaviru) omezená kapacita, to teď půjde na plné pecky. Nejen my 'Němci', kteří tam působíme, ale i všichni ostatní se na to obrovsky těšíme," řekl Mrkva.

"Ne nadarmo se říká, že bundesliga je nejtěžší a nejlepší soutěž na světě. Nechci urážet ostatní ligy, ale v bundeslize musí člověk odjet každý zápas na 100 procent. Lidé tam házené rozumějí. I na zápasy třetí čtvrté ligy tam chodí plné haly," dodal.

Český tým odehraje základní skupinu v Mnichově v hale pro více než 12 tisíc diváků. "Doufám, že už zemědělci nebudou v Německu stávkovat, takže se tam dostane co nejvíc našich fanoušků. Co mám zprávy, všechny zápasy jsou vyprodané. Pevně věřím, že fanoušci nám vytvoří domácí atmosféru a pomůžou nám vybičovat z nás to nejlepší," uvedl Mrkva. "Budu tam mít dost nejbližších. Přijede se podívat můj táta, bráchové, manželka s dcerou, tchýně, tchán," podotkl Mrkva.

Věří, že český tým postoupí do další fáze, kam projdou první dva celky ze skupiny. Vedle Dánska se reprezentanti utkají s Portugalskem a Řeckem. "Chceme se prezentovat takovým českým pojetím, týmovým duchem, týmovou energií. Nejsme mančaft individualit a doufám, že ani nikdy nebudeme," uvedl. "Jakmile v týmovém sportu začnete hrát na individuality, je to za mě konec. Ambicí je postup ze skupiny a pak pracovat na tom, abychom ukázali, že patříme do širší evropské špičky. Věřím, že když každý přidá svůj um, svou kapku do mlýna, jsme schopni trápit i ty nejlepší mančafty," doplnil.

Angažmá v Kielu ho nesmírně naplňuje. "Všechno je tam v topu. Já jsem ještě z té generace, že když jsem začínal s házenou, znal jsem z těch největších mančaftů jen Kiel. Pak jsem zjišťoval, že jsou i nějaký Flensburg, Barcelona. Ale Kiel byl můj sen a jsem rád, že se splnil," řekl. "Házená je tam vše. Na člověka tam dýchne, že tam hrály a hrají takové legendy. Srovnal bych to třeba s Římem, když přijedete do Kolosea a dýchne na vás, že tam byly obrovské bitvy gladiátorů. Takový podobný pocit má člověk i u nás v hale," dodal.