Zpátky na sever. Kapitán florbalové reprezentace Němeček posílí švédské šampiony

ČTK

Kapitán české florbalové reprezentace Ondřej Němeček (24) přestoupil z mistrovského Tatranu Střešovice do švédské Storvrety. Obránce podepsal dvouletou smlouvu a ve švédské lize naváže na působení v Pixbu Wallenstam a Linköpingu. Ve Storvretě se setká s bývalým spoluhráčem z Tatranu Filipem Langerem (21), který tam zamířil po dvou letech v Kalmarsundu.

"V mém rozhodování hrálo roli více faktorů, šlo zejména o ambice týmu a kvalitu kádru, kterým Storvreta disponuje. Vliv na rozhodnutí měl i přestup Filipa Langera, v neposlední řadě jsem po krátkém angažmá v Pixbu a dvouleté anabázi v Linköpingu chtěl vyzkoušet další tým ve švédské lize," uvedl Němeček ve vyjádření poskytnutém médiím.

Němeček dovedl jako kapitán loni v listopadu reprezentaci ke stříbru na mistrovství světa v Curychu a Winterthuru a byl členem i All Star týmu turnaje. Účastník čtyř MS má i bronz z roku 2021 z Helsinek a loni získal také bronz na Světových hrách v americké Birminghamu. V národním týmu má na kontě 69 zápasů a 48 bodů za 20 branek a 28 asistencí.

"Osobně bych se chtěl co nejrychleji aklimatizovat v týmu a lize, získat herní klid a dostat se do role klíčového hráče. Očekávání budou vysoká po minulé sezoně a doufám, že se nám podaří stejný úspěch jako s Tatranem," řekl Němeček. Do Švédska se vydá potřetí. "Odlišné to bude zejména v mé životní pozici, kdy v předchozích letech jsem mohl bezstarostně věnovat všechno úsilí florbalu. Teď se budu věnovat studiu a pokud to čas dovolí, tak i zaměstnání," uvedl.

S útočníkem Langerem působil v Tatranu naposledy v sezoně 2020/21 a pravidelně spolu hrají v reprezentaci. "Těším se, známe se už poměrně dlouho, snad nám to pošlape na hřišti i mimo něj," překl Němeček. "Sám jsem zvědavý na život v Uppsale, zatím jsem tam byl pouze na krátkých pobytech. Je to i nedaleko Stockholmu, takže se těším i na výlet tam," dodal Němeček.

V české nejvyšší soutěži Němeček sehrál 171 utkání včetně play off a nasbíral 217 bodů (89+118). Po loňské účasti v superfinále letos získal s Tatranem svůj premiérový titul. "Jsme neuvěřitelně šťastní, že se nám podařilo získat špičkového obránce, který patří mezi světovou extratřídu a má svá nejlepší florbalová léta před sebou. "Óňa' se rozhodl hrát v rudém dresu minimálně dva roky. Nejen já, ale i naši fanoušci se těší, až jej uvítáme v IFU Areně," uvedl pro klubový web místopředseda Storvrety Henrik Ededahl.