Highlighty víkendu: Bellingham přesprintoval Beckhama, debut na 20 sekund a Hallerova pohádka

V tradiční rubrice Highlighty víkendu se opět podíváme na to nejlepší, nejhorší, nejdivnější a zkrátka nejzajímavější ze světa fotbalu. Dnes se podíváme na jednu parádní trefu i neuvěřitelnou zahozenou šanci, pohádkový příběh bojovníka Hallera i pársekundový debut z donucení.

Gól víkendu

Charles De Ketelaere platil za velký talent belgického fotbalu. Po přestupu do AC Milán nepředváděl výkony, které se od něj očekávaly, na hostování v Atalantě ale opět ožil. Ve 22 letech je nejmladším hráčem historie Serie A, který v jedné sezoně stačil zaznamenat šest gólů a šest asistencí.

Zatím poslední trefu zapsal o víkendu při výhře 4:1 nad Janovem. Parádní střelu z otočky, která dala razítko na návrat mladého Belgičana do TOP formy, vybíráme jako náš gól víkendu.

Gólové statistiky belgického útočníka Opta by StatsPerform/Livesport

Smolař víkendu

Troufáme si říct, že v životě neuvidíte tak moc šíleně zahozených tutovek. Australský útočník Patrick Wood mohl v zápase svého Sydney FC proti Central Coast Marines prolomit velké gólové trápení a dát svůj teprve druhý gól v sezoně.

Měl k tomu nejlepší předpoklady, ohromná chyba brankáře Vukovice namazala Woodovi balon před prázdnou branku. Jenže on minul... Útěchou mu může být, že Sydney FC už v tu chvíli vedlo 3:0 a zápas dovedlo do vítězného konce, tenhle šílený moment ho ale asi bude trápit ještě dlouho. Minimálně do chvíle, než se konečně znovu prosadí.

Ze sociálních sítí

Slovinský klub Rogaška o víkendu potvrdil, že neexistuje pravidlo, které by se nedalo ohnout. Tamní liga určila, že musí v základní sestavě každého týmu nastoupit mladí hráči. Kluby s vedením soutěže bojují a argumentují, že rozvoj mladíků může zbrzdit, pokud jsou do sestavy tlačeni jen kvůli nutnosti naplnit kvótu a ne proto, že jsou připravení a dost dobří.

Absurditu této povinnosti ukázalo víkendové kolo. Za Rogašku debutoval teprve 17letý brankář Žan Lorber. Jeho spoluhráči rozehráli, po zhruba dvaceti sekundách zakopli míč za pomezní čáru a Lorbera vystřídala jednička, o 12 let starší Ajdin Mulalič. V pravidlech stojí, že mladý hráč musí nastoupit v základní sestavě – nikdo nedefinoval, jak dlouho musí na hřišti vydržet.

Statistika víkendu

Jude Bellingham přišel Real Madrid na víc než 100 milionů eur, zatím ale ukazuje, že to byla dobrá investice. Dvěma góly přispěl k výhře v důležitém klání v boji o titul s Gironou, které Real jasně ovládl 4:0. Se 16 brankami je tak v čele tabulky střelců, byť je střední záložník, který by neměl být nejčastějším zakončovatelem.

Vtipnou statistikou je jeho srovnání s dalším Angličanem, který do Realu před mnoha lety přišel s velkou slávou, Davidem Beckhamem. Bellingham ve všech soutěžích už nastřílel za madridský velkoklub stejný počet gólů, jako slavný krajan, tedy 20. Akorát to stihl o 126 zápasů dřív...

Bellingham je nejlepším střelcem ligy. Opta by StatsPerform / Livesport

Příběh víkendu

Nemůžeme sáhnout jinam než po pohádkové story Sebastiena Hallera. Zkušenému útočníkovi byla v létě 2022 diagnostikována rakovina varlat. Šlo o zdraví, o život, fotbal šel stranou. Po dvou operacích a čtyřech cyklech chemoterapie se ale přece jen vrátil na hřiště a válí v dresu Borussie Dortmund. Už to by byl úspěch, Haller ale napsal ještě další, lepší kapitolu.

Na Africkém poháru národů byl symbolem nezlomného týmu Pobřeží slonoviny. Pořadatelská země prohrála první dva zápasy ve skupině, ještě v průběhu turnaje vyhodila trenéra, přesto to dotáhla až do finále. A tam právě Haller vstřelil vítězný gól. V Hollywoodu by tenhle příběh nenapsali lépe...

Fotka víkendu

Bayern Mnichov o víkendu jasně prohrál šlágr s Leverkusenem, který si od bavorského giganta dál drží odstup na prvním místě tabulky. Nikdo z toho není víc naštvaný než Thomas Müller. Zkušený univerzál posbíral s Bayernem už 12 bundesligových titulů, pořád ale nemá dost a každá prohra ho štve.

Po sociálních sítích koneckonců hned po zápase začalo kolovat video z jeho dost naštvaného rozhovoru. Právě snímek jedné z duší bavorského klubu vybíráme jako nejlepší fotku víkendu.