Pardubice B a Slavia úspěšně vstoupily do předkola play off Chance ligy

Hokejisté Pardubic B a pražské Slavie vstoupili v domácím prostředí úspěšně do předkola play off první ligy. Záložní tým Dynama porazil v Chrudimi Přerov 4:0 a Slavia vyhrála nad Jihlavou 3:2 v prodloužení. Série na dva vítězné zápasy pokračují ve středu v Přerově a v Pelhřimově, kde působí jihlavská Dukla. Případné rozhodující duely by se hrály ve čtvrtek.

Pardubice B navázaly na konec základní části, kterou uzavřely třemi výhrami z posledních čtyř zápasů a postoupily z 10. místa na úkor Sokolova. Proti Přerovu se ujaly vedení po 156 sekundách díky brance Daniela Rákose a v 9. minutě přidal druhý gól v přesilové hře Tomáš Urban.

Ve druhé třetině pojistil náskok Michal Pochobradský a v 48. minutě pečetil výsledek obránce Jan Zdráhal. Gólman David Honzík díky 16 úspěšným zákrokům přidal ke dvěma nulám v základní části další čisté konto v play off. Zubři neprodloužili sérii tří výher venku.

Slavia, která slavila postup do play off také až v závěrečném kole po úspěchu v Kolíně, natáhla vítěznou šňůru na sedm utkání. V Edenu otevřel skóre v čase 23:56 Matouš Kucharčík a ve 28. minutě zvýšil Robin Všetečka.

Ještě ve druhé třetině zkorigoval stav Radim Toman a v 51. minutě vynutil v početní výhodě nastavení Tomáš Harkabus. V čase 67:19 rozhodl Matěj Beran. Dukla prohrála šestý z uplynulých sedmi duelů.

Výsledky Chance ligy