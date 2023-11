Kubík při své premiéře napodobil Plekance a slavil gól. Ani nevím, kde se to ve mně vzalo, říká

Hokejový útočník Adam Kubík (25) se hned ve svém premiérovém startu v seniorské reprezentaci zapsal mezi střelce a gólem se podílel na výhře českého týmu nad Švédskem 5:2 ve Växjö. V rozhovoru s novináři po utkání přiznal, že se inspiroval u svého bývalého spoluhráče a současného asistenta trenéra Tomáše Plekance (41).

"Jsem rád, že jsem mohl pomoct. Takový jsem ještě nedal, takže rutina to nebyla. Věděl jsem, že gólman si hlídá většinou nahrávku, když jsem si to dal na bekhend. Myslím si, že to nečekal, tak jsem to zkusil, zvednul a ani nevím, kde se to ve mně vzalo," řekl Kubík po zápase turnaje Karjala, který Česko vyhrálo 5:2.

Poté, co zakončil nezvykle bekhendem pod horní tyč, dočkal se na střídačce pochvaly od Plekance. "Říkal mi, že čekal, že budu střílet. Tak jsem mu říkal, že jsem to zkusil na něj, že jsem to viděl v tréninku. Smál se," popsal český útočník konverzaci s bývalým kapitánem Kladna.

Kubík se postaral o pátou trefu českého týmu. Livesport

Velkou zásluhu na jeho trefě měl i Petr Kodýtek, který skvělým napadáním vybojoval pro Kubíka puk. "Samozřejmě, celá lajna jsme dneska po nich šli. Sbírali jsme hodně puků a víme, co od sebe máme očekávat a jak chceme hrát, takže je to i jeho gól," řekl hráč Českých Budějovic, který v polovině utkání zvyšoval na 5:1 a zareagoval tak na snížení Švédů. "Nemyslím si, že by to definitivně zlomil můj gól. Celou dobu jsme hráli výborně, i když samozřejmě nějaké šance měli," řekl.

Českému týmu se vydařil vstup do utkání. V 5. minutě vedl již 2:0 a první třetinu vyhrál 4:0. "Bylo příjemné, že jsme dokázali dát rychlé góly a celou dobu jsme tempo diktovali my. Samozřejmě, že byly slabší pasáže, ale myslím si, že celý zápas jsme hráli dobře a výsledek tomu odpovídá," pochvaloval si Kubík.

Tabulka. (10.11.) Livesport

Svěřenci trenéra Radima Rulíka si ale uvědomovali, že i přes vydařenou úvodní část nesmí polevit. "Po první třetině jsme si říkali, že nesmíme usnout na vavřínech, chtěli jsme zápas dohrát a dostat co nejméně gólů. Pomoct gólmanovi, který nám dnes pomohl a měl super zákroky. Nebýt jeho, mohlo to být vyrovnané," ocenil Kubík výkon Jakuba Málka.

Reprezentace se po angažování Rulíka chce prezentovat aktivní hrou, což Kubíkovi vyhovuje. "Myslím si, že máme hodně podobný systém v Budějovicích. Tam po nás chtějí také to stejné, abychom hodně napadali a nezastavovali se, což mně bylo hodně vytýkáno. Takže se snažím furt hejbat nohama, abych byl co nejvíc platnej a co nejvíc nebezpečnej. Myslím si, že náš celý tým to dneska hrál super a taky jsme hodně puků sbírali," dodal Kubík.