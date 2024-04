Krajánci v Evropě: Černý týden pro Čechy ve Finsku, Tomáškovo zklamání a pád do druhé ligy

Čtvrtfinálové série krajánků ve Finsku skončily neslavně. Z početného houfu zástupců se z postupu radují jen Matyáš Kantner (25) z KalPy a Martin Jadnus (26) z Kärpätu Oulu. Ve hře ještě zůstávají Pelicans se třemi českými zástupci v týmu, rozhodující zápas série s Helsinkami se odehraje v úterý. Obrovské zklamání prožili také krajánci na obou koncích tabulky švédské SHL. Po základní části první Färjestad vypadl i s Davidem Tomáškem (28) poté, co čtyřikrát v řadě prohrál ve čtvrtfinále s Rögle. Hned trojice Čechů pak musí v dresu Oskarshamnu skousnout po neúspěšném play down pád o patro níže.

Ve čtvrtfinále skončila cesta hned několika českých zástupců působících ve finské Liize. Ilves překvapivě nestačil na KalPu a po jedné výhře a čtyřech prohrách v sérii s ní vypadl. Platné nebyly klubu z Tampere ani výkony krajánků. Jednu branku a dvě asistence si v minulém týdnu napříč posledními třemi utkáními série připsal Šimon Stránský, stejnou měrou přispěl i další ofenzivní hráč Petr Kodýtek a obránce Dominik Mašín přihrál na jeden gól. Většinu zápasů odchytal Jakub Málek. Z postupu do semifinále se na straně vítězů raduje Kantner, který dal jednu branku.

Dál nepostupuje ani Jukurit, nad jehož síly byl Kärpät. Tým z Mikkeli ovšem dlouho živil naději na vyrovnání série, rozhodující šesté utkání dovedl až do třetího prodloužení. V něm ovšem po trefě Juliuse Hermonena selhal (3:4p). Klíčoví muži závěrečné fáze dlouhodobé části soutěže z pohledu Jukuritu Michal a Ondřej Kovařčíkové zapsali do statistických tabulek v posledních sedmi dnech 1+0, respektive 1+1. Postup může těšit obránce Martina Janduse.

Vrátit se neuvěřitelným způsobem do čtvrtfinálové série se povedlo Helsinkám. Ty prohrávaly s Pelicans už 0:3 na zápasy, ve čtvrtém utkání ale zabraly a třetím prodloužení ho zvrátily na svou stranu. Po sobotní výhře 2:1 po prodloužení je nyní stav série 3:3. Za tým z Lahti operuje na ledě hned trojice krajánků – Filip Král, Luboš Horký a Michal Jordán. Ani jeden z nich ale v minulém týdnu svému týmu bodově nepřispěl. Za Helsinky nehraje žádný Čech.

Velkým zklamáním skončilo play off ve švédské SHL pro vítěze základní části Färjestad a útočníka Tomáška, který hájí jeho barvy. Ve čtvrtfinálové sérii, do níž vstupoval jako favorit, selhal tým 28letého Čecha proti Rögle poté, co nevyhrál ani jeden ze čtyř zápasů. Centr druhé formace Tomášek dal v sérii jeden gól. Na straně vítězů se jen na lavičce náhradníků ukázal brankář Petr Kváča.

Ještě nešťastněji skončila soutěž pro útočníky Hynka Zohornu a Lukáše Jaška i brankáře Marka Langhamera, jejichž Oskarshamn z nejvyšší švédské soutěže sestoupil poté, co v play down nestačil na HV71. Na straně vítězů se zajisté ulevilo Radanu Lencovi, který může slavit záchranu v SHL. Série dospěla až k sedmému zápasu, v němž IKO nemělo nejmenší šanci, Lencův klub ho totiž rozdrtil před vlastními fanoušky 5:0.

Podle spekulací místních médií by i přes sestup svého týmu měl v nejvyšší lize setrvat gólman Langhamer, jenž zasáhl jen do dvou utkání série a je spojován s přesunem do Malmö.

V National League skončila poslední střetnutí čtvrtfinálové fáze play off úspěšně pro dva ze tří krajánků. Šimona Hrubce s Curychem v semifinále doplní mimo jiné Zug, který vyřadil po těsné sérii 4:3 Bern. Ke třetí výhře (6:2) v sérii minulé pondělí lvím podílem přispěl Jan Kovář, který jednu branku dal a další dvě vymyslel.

Kromě něj postup neutekl ani Jiřímu Sekáčovi z Lausanne. Ten prožil stejně plodné utkání ve středu, kdy pomohl přestřílet Davos 5:2. Také tato vzájemná série skončila těsným rozdílem 4:3 na zápasy. Na straně poražených stanul Matěj Stránský. V semifinále na sebe narazí Curych s Zugem a Fribourg s Lausanne. Čeští fanoušci tak mohou držet palce krajánkům hned ve třech ze čtyř týmů.

V DEL se do akce v uplynulém týdnu nedostal žádný zástupce českého hokeje. Ve hře je však stále Bremerhaven, za nějž nastupují Vladimír Eminger a Dominik Uher. V semifinále na ně čeká Mnichov.