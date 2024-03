Krajánci v Evropě: Špaček skončil ve Švýcarsku, Kantner je ve čtvrtfinále. Ve Švédsku o sestup

Michael Špaček (26) vypadl v dresu Ambri-Piotty z play off švýcarské National League hned v osmifinále, načež klub oznámil, že hokejista spojovaný v průběhu ročníku s přestupem do pražské Sparty v jeho dresu pokračovat nebude. Zatímco několik krajánků včetně Matyáše Kantnera (25) z KalPy v Evropě nadále bojuje ve vyřazovacích sériích s cílem získat vysněné trofeje, ve Švédsku se proti sobě postavila hned čtveřice Čechů v boji o to, kdo udrží prvoligovou příslušnost.

V úterý se odehrálo poslední kolo základní části finské Liigy. Mezi střelce se v něm zapsal Kantner, jehož KalPa přemohla 3:0 Helsinky. Vítězství oslavilo také trio Luboš Horký (0+1), Filip Král (0+1) a Michal Jordán (1+0) v dresu Pelicans, kteří vyzráli 3:0 na SaiPu. Ilves dokráčel k přesvědčivému triumfu 6:1 proti TPS Turku. Dvě branky při tom vstřelil Šimon Stránský, jednu dal Petr Kodýtek.

Do osmifinále play off proti sobě posléze nastoupila KalPa a Sport s brankářem Miroslavem Svobodou a forvardem Martinem Hanzlem. Z postupu se nakonec se svými spoluhráči po přesvědčivých výhrách 4:1 a 4:2 radoval nejproduktivnější krajánek dlouhodobé části finské soutěže Kantner, který svému týmu pomohl v sérii jedním gólem.

Také švédská SHL měla v úterý na programu poslední kolo dlouhodobé části sezony. Z Čechů v něm bodovali Jakub Galvas (1+0) a Radan Lenc (1+0). Vzájemné střetnutí jejich celků vyznělo lépe pro prvně jmenovaného, jelikož jeho Malmö přemohlo HV 71 4:3. Dvě asistence zaznamenal David Tomášek, Färjestad přesto padl s Luleou 2:3 po prodloužení.

Z krajánků pak do osmifinálové série play off naskočil Robin Hanzl z Timry. V této fázi soutěže však sezona 35letého centra skončila. Timra nestačila na Rögle a po dvou porážkách 1:4 a 2:3 s ním vypadla. Hanzl nebodoval.

Několik krajánků je také zapleteno v boji o záchranu. Play down v uplynulém týdnu rozehrály HV 71 a Oskarshamn. Stav série je 1:1. Úvodní střetnutí ovládl 4:2 Oskarshamn, do jehož branky se postavil Marek Langhamer, obranu vyztužil Hynek Zohorna a v útoku si dvě gólové přihrávky připsal Lukáš Jašek. Ve druhém domácím zápase ale uspělo 4:0 naopak HV 71. Lenc ovšem ani v jednom případě nebodoval.

Po výsledcích 1:1 a 2:4 se ve Švýcarsku s play off rozloučila Ambri-Piotta, která nestačila na Biel. V klubu po vyřazení skončil jeho nejproduktivnější hráč Špaček. Podle zpráv médií by měl v nadcházejících dvou ročnících pokračovat v dresu ženevského Servette.

Naplno už se také rozjely čtvrtfinálové série. Curych v brance se Šimonem Hrubcem vede nad Bielem 1:0 na zápasy po triumfu 4:3. Český gólman v duelu lapil 31 střel. Navrch proti Luganu má po drtivé výhře 6:2 také Fribourg Dominika Biniase.

Ve vyrovnaném střetnutí na sebe pak v neděli narazili Jiří Sekáč z Lausanne a Matěj Stránský z Davosu. Úvodní utkání série muselo rozhodnout až prodloužení, které nakonec trvalo 40 minut a 29 vteřin – přesně po takové době se podařilo rozhodnout obránci Dominikovi Eglimu, který tak převážil osud utkání na stranu Davosu (3:2). Manko bude muset dohánět Zug Jana Kováře, jelikož s Bernem na úvod čtvrtfinále prohrál 3:4.

Kolín nad Rýnem ztratil vedení 1:0 na zápasy s Ingolstadtem a po prohrách 2:3 a 2:4 vypadl z play off německé DHL v osmifinále. Obránce Andrej Šustr do série nezasáhl, Stanislav Dietz odehrál všechna utkání, ale ani v jednom nebodoval.

První utkání čtvrtfinálové série má za sebou Bremerhaven, jemuž k výhře 6:4 nad Ingolstadtem pomohl asistencí obránce Vladimír Eminger, forvard Dominik Uher si své statistiky nevylepšil.