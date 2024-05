MS v hokeji ONLINE, den sedmý: Rakousko šokovalo také Finy, Švédsko přehrálo Kazachstán

Hokejové MS pokračuje sedmým hracím dnem a přestože v něm neuvidíte hrát českou reprezentaci, nebude nouze o zajímavé duely. Například hokejisté Rakouska připravili divákům další šok, tentokrát porazili silné Finsko 3:2, a to brankou v úplném závěru. V Ostravě pak Švédsko s klidem porazilo Kazachstán 3:1. Další aktuality z šampionátu najdete v online přenosu Livesport Zpráv.

Zápasy

Novinky

18:41 – Hokejisté Rakouska si připravili na turnaji další šok. Finsko dokázali porazit brankou pouhou sekundu před koncem, vstřelil ji útočník Benjamin Baumgartner. Rakousko tohoto soupeře na MS porazilo vůbec poprvé v historii.

Statistiky utkání. Enetpulse

17:16 – Kazachstánský brankář Nikita Bojarkin se snaží proti favorizovaným Švédům co to jde. Takhle například zasáhl vsedě.

16:26 – Finsko v zápase proti Rakousko příliš neváhalo, po úvodním tlaku otevřelo skóre už ve třetí minutě.

Finsko skórovalo celkem brzy. Enetpulse

15:17 – Návštěva dětí v kabině po středečním utkání s Dánskem na mistrovství světa v Praze ještě umocnila radost a zážitek českých hokejistů po výhře 7:4. Tým kouče Radima Rulíka po prvních třech vystoupeních se začátkem ve 20:20 nastoupil poprvé v odpoledním programu od 16:20, takže nastal ideální čas na návštěvu tatínků v šatně. Byla z toho dětská párty s tancem i hrou především na brankáře.

13:37 – Česká policie po středečním atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica zvýšila ostražitost i v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji, a to zejména v Ostravě, kde v základní skupině hraje slovenský národní tým. Policie ale nemá žádné informace o tom, že by podobný útok na území ČR hrozil. ČTK to řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Na síti X policie uvedla, že také vyhodnocuje příspěvky na internetu týkající se útoku na Fica.

12:00 – Bratři Bukartsové Roberts (33) a Rihards (28) patří mezi hlavní opory nejen Vítkovic, ale i samotné lotyšské reprezentace. Spolu se dvěma góly z obou posledních utkání je navíc starší z bratrů druhým nejproduktivnějším hráčem obhájců bronzu. Díky klubovému působení právě v Ostravar aréně oba zažívají v podstatě další domácí šampionát. V exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy se shodli na tom, že je pro ně Ostrava druhým domovem.

08:30 – Sedmý den na MS v Praze a Ostravě by měl být zdánlivě jasnou záležitostí favorizovaných celků, které hrají proti outsiderům jednotlivých skupin. Nicméně jak už se ukázalo v předchozích dnech, nikdy není nic jisté – své by o tom mohli vyprávět hokejisté Kanady, kteří absolutně nezvládli závěrečnou dvacetiminutovku v utkání s Rakouskem ve které dostali pět branek a o svém triumfu rozhodli až v prodloužení. Uvidí fanoušci na MS další překvapení i ve čtvrtečních zápasech?

06:30 – Reprezentační trenér Radim Rulík měl při hodnocení zápasu s Dánskem (7:4) na mistrovství světa lehce smíšené pocity. Potěšil ho tříbodový zisk a produktivita rozprostřená do celého týmu. Jak ale uvedl po utkání, nevyužitá přesilovka pět na tři o délce 109 sekund v první třetině za bezbrankového stavu mohla tým přijít hodně draho. Více informací najdete v článku.