Reprezentace zahájila třetí týden přípravy na MS, v tréninku chyběli Červenka a Filippi

Česká hokejová reprezentace se sešla v Českých Budějovicích na třetí týden přípravy před květnovým mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. Kvůli nemoci netrénovali zkušení útočníci Roman Červenka a Tomáš Filippi. Trenér Radim Rulík zatím do sedmadvacetičlenného kádru nijak nezasahoval a čeká na další vývoj jejich zdravotního stavu, sami hráči ale podle jeho vyjádření v rozhovoru s novináři chtějí odehrát alespoň jedno z nadcházejících přípravných utkání proti Rakousku.

"Oba chybí kvůli lehčí viróze. Červus je v Praze, a jakmile mu to zdraví dovolí, tak se k nám připojí. Tomáš Filippi sem přijel s námi a myslí si, že to nebude nijak vážné. Tak uvidíme. Jak mu zdraví dovolí, zapojí se do tréninku. Zatím si tedy vystačíme i bez jakéhokoliv záskoku," řekl Rulík. "Je nás dost, hráčů tady máme k dispozici dostatek, takže zatím na to nereagujeme. Oba chtějí hrát alespoň jedno utkání, ale uvidíme, jak to dopadne. Nebudeme na to ale nijak tlačit. Dáme jim prostor a počkáme, než se budou cítit dobře," vysvětlil kouč.

Tým zůstal od minulého týdne jinak beze změn. "Platí, že tady z toho týmu má velká část hráčů velikou šanci se probojovat na šampionát. Z toho výkonnostního hlediska tam nebyl hráč, který by tam nezapadal. To byl jeden důvod, proč se tým nijak neměnil. Tím druhým je to, že pokud už děláme nějakou změnu, tak ji chceme udělat z našeho vědomí za vyšší kvalitu. A tu jsme v tuto chvíli k dispozici také neměli," uvedl Rulík.

V přípravě na jihu Čech chce herní projev opět posunout o kousek dál. "Je to podobné jako ve Varech, nač se chceme zaměřit. Tady to však chceme trošku rozšířit. Ve Varech jsme se ještě tolik nezaměřovali na hru v útočném pásmu, tak na to bychom se chtěli zaměřit tady. Také na práci v defenzivní zóně z hlediska obrany, na hru v těch krajních zónách," nastínil Rulík.

Dosavadní průběh přípravy a její úroveň se náročnému kouči zamlouvá. "Já musím říct, že jsem trenér, který není nikdy spokojený. Vždycky se tam něco najde. Ale to nasazení je takové, jak bychom si představovali. Chceme ho udržet a postupně ho chceme ještě zvyšovat," prohlásil Rulík.

Po dvou výhrách nad Německem během minulého týdne v Karlových Varech čeká národní tým další zápasová prověrka ve čtvrtek v Českých Budějovicích proti Rakousku. V sobotu je na programu odveta se stejným soupeřem na jeho ledě v Linci.

V pátek 26. dubna se Češi v Trenčíně a o den později v Bratislavě utkají se Slovenskem. Potom od čtvrtka 2. do pátku 5. května na domácím turnaji Euro Hockey Tour v Brně nastoupí postupně proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku.

Do MS v Praze vstoupí český tým v pátek 10. května zápasem proti Finsku. Ve skupině A se utká ještě s Norskem, Švýcarskem, Dánskem, Rakouskem, Velkou Británií a obhájcem titulu Kanadou.