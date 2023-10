7 slovenských otázek před novou sezonou NHL. Průlom Slafkovského či poslední šance pro Haláka

Nová sezona NHL začíná již za několik hodin a bude bezesporu zajímavé sledovat i to, jak si povedou slovenští hokejisté. Zdá se, že by to mohl být ročník s nejnižším počtem hráčů zpod Tater za velmi dlouhou dobu. Jak se s letošními výzvami vypořádají?

Ukáže Juraj Slafkovský naplno své kvality?

Jednička loňského draftu odehrála v sezoně 2022/23 jen 39 zápasů a připsala si deset bodů za čtyři branky a šest asistencí. V Montrealu se o něm hodně psalo a mluvilo. Organizace v něj ale věří, stejně jako trenér Martin St. Louis. Ten prohlásil, že se mladík posune dál, ale musí počítat s tím, že ne vždy to půjde podle očekávání. Sám Slafkovský se cítí vyzrálejší a zkušenější, k lize přičuchl a získal poznatky o tom, co si může dovolit a co ne.

Přijít z finské ligy do NHL v tak mladém věku není snadné. Často byl terčem tvrdých hitů soupeřů kvůli tomu, že byl rychlejší. To ho stálo zbytek ročníku, protože se zranil. Lepší výkony lze očekávat na začátku nadcházející sezony. V posledních měsících se v přípravě zaměřil na řadu detailů, přičemž jedním z nich bylo zvýšení objemu plic.

Hodně se mluvilo o tom, zda by neměl odejít na farmu, ale Montreal ho nepustil ani na mistrovství světa juniorů. Během předsezonní přípravy vstřelil dva góly a jednou asistoval. Slafkovského čeká v sezoně 2023/24 také novinka v osobním životě, bude žít sám. Loni mu klub našel ubytování v náhradní rodině. Zdá se, že rodák z Košic má před sebou velkou příležitost udělat další krok. S tlakem se vyrovnat umí, a ten je v Montrealu opravdu velký.

Dočká se Šimon Nemec debutu?

Dvojka draftu 2022 byla v minulé sezoně na pokraji debutu, ale v New Jersey má v defenzivě silnou konkurenci. V létě nicméně odešli Damon Severson a Ryan Graves. Preferovaným bekem, který by je měl nahradit, je ceněný Luke Hughes. Právě s ním by mohl Nemec postupem času nakonec vytvořit jednu z nejlepších obranných dvojic v celé NHL.

Má za sebou výbornou přípravu, během níž odehrál čtyři zápasy a v každém z nich bodoval. Vstřelil dva góly a připsal si dvě asistence. Nemec odehrál celou minulou sezonu za Uticu a byl zařazen do All-Star týmu nejlepších prospektů AHL.

Ve své první zámořské sezoně si devatenáctiletý mladík připsal v 65 zápasech základní části 34 bodů (12+22) a vytvořil ligový gólový rekord mezi obránci teenagery. V šesti zápasech play off přidal čtyři body (1+3).

Bude Tomáš Tatar přínosem pro Colorado i v play off?

Tatar byl nejproduktivnějším Slovákem v lize pětkrát v řadě a sedmkrát celkově. Jeho nová roční smlouva s Coloradem na 1,5 milionu dolarů je výhodná pro obě strany. Zkušený útočník má velkou šanci bojovat o svůj první Stanley Cup, zatímco Avalanche potřebovali právě takového hráče, aby posílili své útočné řady.

Největší slabinou slovenského hokejisty a často kritizovanou zámořskými experty jsou jeho výkony v play off, ve kterém nedokáže navázat na většinou slušnou základní část. V minulé sezoně se v New Jersey propadl sestavou a ve 12 zápasech play off vstřelil pouze jeden gól. Ve vyřazovací části zatím odehrál 52 zápasů s 13 body. Zahrál si už ve finále Stanley Cupu, tehdy se však ještě jako hráč Vegas z výhry neradoval.

Tatar má před sebou letos jednu zajímavou výzvu. V historické tabulce produktivity Slováků se může posunout o dvě pozice na 11. místo. Tatar doposud nasbíral 455 bodů a před ním jsou v tuto chvíli Michal Handzuš (483) a Lubomír Višňovský (495). K překonání prvního jmenovaného potřebuje minimálně 29 bodů, k překonání druhého 41 bodů.

Dostane Jaroslav Halák další šanci?

Zkušený brankář by si přál ještě jeden rok v NHL, ale to se nyní nezdá být reálné. Sezona začíná a on stále nemá práci. Většinu týmů odrazuje fakt, že Slovák by nejraději byl pevnou dvojkou, ale to znamená, že týmy ztrácejí možnost reagovat, pokud se mu nebude dařit. To se zdá být největší překážkou, která odradila řadu potenciálních nápadníků. Naposledy se hovořilo o Coloradu, kterému se zranil Pavel Francouz, a Tampě – té bude několik měsíců chybět Andrei Vasilevskiy.

Halák má na kontě 295 vítězství, což byl hlavní důvod, proč chtěl v lize zůstat. Rád by toto číslo zaokrouhlil alespoň na 300. Mluvilo se samozřejmě i o zájmu z Evropy, získat by ho chtěl i Slovan, ale bratislavský rodák si určitě ještě nějakou dobu počká, jestli po začátku sezony v zámoří přijde dobrá nabídka.

Dá se říci, že Halák zanechal v NHL nejhlubší stopu mezi slovenskými brankáři. Přestože ho Montreal draftoval až v devátém kole, dostal se do prvního týmu. Byl brankářskou jedničkou St. Louis i NY Islanders. Tři sezony strávil v Bostonu, poslední dvě rozdělil mezi Vancouver a NY Rangers. Jeho budoucnost zatím zůstává otázkou.

Zařadí se Martin Fehérváry mezi hvězdy NHL?

Obránce podepsal letos v létě s Washingtonem novou tříletou smlouvu v hodnotě 2,675 milionu dolarů za sezonu. V uplynulém ročníku v 67 zápasech vstřelil šest branek a přidal čtyři asistence. V hlavním městě působí od draftu 2018. V NHL odehrál celkem 152 zápasů s bilancí 34 bodů (14 gólů a 20 asistencí). V osmi zápasech play off nebodoval.

Fehérváry je ve věku, kdy by se měl zlepšovat. Spolu s Rasmusem Sandinem je podle generálního manažera budoucností obranných řad Capitals. Jeho výkony mají vzestupnou tendenci, díky čemuž přebral ocenění nejlepšího slovenského obránce roku. Po neúspěšné sezoně provedl Washington změny v trenérském štábu a angažoval Kanaďana Spencera Carberyho, který slovenského mladíka vedl během jeho působení na farmě Hershey Bears, což může rodákovi z Bratislavy jen prospět.

Veškerá pozornost se ve Washingtonu opět soustředí na kapitána Alexandra Ovečkina, který útočí na gólový rekord Wayna Gretzkyho. Proto by Fehérváry neměl být pod takovým tlakem a může to jen urychlit jeho vývoj.

Získá Adam Ružička pevné místo v sestavě?

Mladý útočník už přerostl AHL, ale v minulé sezoně dostal šanci pouze ve 44 zápasech NHL. V minulosti měl problémy s trenérem, který ho málo využíval, ale po letních změnách v Calgary by se to mohlo změnit. Darryla Suttera na lavičce nahradil Ryan Huska, na pozici generálního manažera povýšila klubová legenda Craig Conroy a do organizace přibyl legendární Jarome Iginla.

Sám Ružička po skončení minulé sezony prohlásil, že má za sebou ročník, který připomínal jízdu na horské dráze. Na začátku musel čekat na svou šanci. Když ji dostal, využil ji naplno. Měl slibný podzim a stal se součástí elitní útočné formace. Při absenci zraněného Jonathana Huberdeaua zaujal jeho místo na levém křídle a za měsíc a půl vstřelil šest branek a přidal 14 asistencí.

V závěru sezony opět vypadl ze sestavy. Ve 22 z posledních 25 zápasů základní části byl pouze zdravým náhradníkem. Svůj poslední bod v NHL zaznamenal 23. prosince 2022. Všichni slovenští fanoušci doufají, že do nové sezony nastoupí od začátku. Po přípravě zůstal v prvním týmu, což je dobré znamení.

Kolik Slováků bude hrát v nové sezoně?

Na začátku nového ročníku můžeme mluvit pouze o pěti jménech, která mají jistotu, že budou pravidelnou součástí NHL, a to je velmi malý počet. Bohužel počet Slováků v NHL tradičně klesá. V prvním týmu jsou pouze Tatar, Slafkovský, Fehérváry, Černák a Ružička s otazníkem, protože v minulé sezoně nebyl na farmě, ale odehrál jen polovinu zápasů.

Ostatní hráči, kteří budou začínat na farmě, mají šanci prosadit se v NHL, ale budou muset tvrdě bojovat o povolání do nejvyšší soutěže. To platí zejména pro Samuela Kňažka, Mariána Studeniče, Pavla Regendu a Miloše Kelemena, kteří už NHL okusili, ale také se do ní dostávají jen sporadicky. Zdá se, že největší šanci na povolání má mladý obránce Nemec, který měl výbornou předsezonní přípravu.

Dlouho se očekávalo, že Calgary sáhne po Martinovi Pospíšilovi. Debut by si teoreticky mohli odbýt také Patrik Koch nebo Adam Sýkora. Bez šance nejsou ani Filip Mešár, Martin Chromiak nebo Jakub Demek, ale pravděpodobnost u této trojice je již menší. Jaroslav Halák navíc zůstává bez klubu a jeho budoucnost je stále velmi nejasná.