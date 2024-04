Arizonu v NHL pravděpodobně čeká stěhování. Coyotes by měli zamířit do Salt Lake City

Arizonu v NHL pravděpodobně čeká stěhování. Coyotes by měli zamířit do Salt Lake City

Hokejisty Arizony nejspíš čeká v NHL brzké stěhování. Podle webu TSN generální manažer klubu Bill Armstrong již oznámil hráčům Coyotes, mezi něž patří i český brankář Karel Vejmelka (27), že příští ročník odehrají v Salt Lake City v Utahu.

Arizona se s nejistotou ohledně svého působiště a budoucnosti klubu potýká dlouhodobě. Do předloňska hráli Coyotes v Glendale v hale pro více než 17 tisíc diváků, ale město smlouvu s klubem ukončilo.

Mužstvo poté přesídlilo do Tempe, kde hraje v hale univerzitního týmu s pětitisícovou kapacitou hlediště. Loni obyvatelé Tempe zamítli všechny tři návrhy na výstavbu nové haly, která měla být součástí zábavní čtvrti za 2,3 miliardy dolarů.

Podle médií se hráči o chystaném přesunu dozvěděli v pátek v Edmontonu, kde s Vejmelkou v brance porazili domácí Oilers 3:2 v prodloužení. Oficiálně by klub mohl stěhování oznámit ve středu, kdy sehraje poslední domácí zápas základní části taktéž proti Edmontonu. Coyotes jsou v Centrální divizi předposlední a do play off nepostoupí.

V lednu vedení NHL informovalo, že do ligy chce vstoupit nový klub ze Salt Lake City, kde se v roce 2002 konaly zimní olympijské hry. O rozšíření soutěže požádala společnost Smith Entertainment Group, která vlastní basketbalový tým Utah Jazz v NBA. S těmi by se hokejisté střídali v hale Delta Center.

Aktuální forma klubu. Livesport

Utkání Calgary – Arizona (pondělí 15. dubna, 02:00)