Florida má hvězdnou posilu, přivedla veterána Tarasenka. Obětovala volby v draftu

Ruský útočník Vladimir Tarasenko (32) se stěhuje z Ottawy do vedoucího týmu NHL Floridy. Panthers získali forvarda za dva výběry v draftu letos a příští rok. Kanadský klub, který loni v létě podepsal s Tarasenkem roční smlouvu na pět milionů dolarů, se bude z poloviny podílet na jeho mzdě.

Tarasenko po loňském příchodu do Ottawy odehrál za Senators 57 zápasů, v nichž zaznamenal 17 gólů a 24 asistencí. V NHL nastupuje dvanáctou sezonu. V roce 2019 získal Stanleyův pohár v dresu St. Louis, za které odehrál jedenáct ročníků. Loni v únoru ho vedení Blues vyměnilo do New York Rangers. S Floridou, která byla loni ve finále, má Tarasenko šanci bojovat o další Stanley Cup.