Návrat se blíží, Bedard by se mohl po zlomenině čelisti brzy objevit v sestavě Chicaga

Hokejisté Chicaga by mohli již brzy přivítat zpátky v sestavě útočníka Connora Bedarda, jedničku posledního draftu NHL. Osmnáctiletý mimořádný talent je už více než měsíc mimo hru kvůli zlomené čelisti. Kouč Luke Richardson v pondělí novinářům řekl, že Bedard by se mohl vrátit do hry v příštím týdnu.

Ostře sledovaný centr, který se stal symbolem přestavby mužstva a hlavní tváří klubu, v němž působí i český brankář Petr Mrázek, utrpěl zranění 5. ledna, když ho atakoval obránce New Jersey Brendan Smith. O tři dny později Bedard podstoupil operační zákrok, po němž byla jeho rekonvalescence odhadována na šest až osm týdnů. Sám šel už 15. ledna na led. Nyní pokračuje s bruslením a v bezkontaktním tréninku.

"Věříme, že poté, co uběhne oněch šest týdnů (od operace), tak by se mohl vrátit. Což vychází za týden," uvedl Richardson. Blackhawks prohráli posledních šest utkání a jsou nejhorším týmem ligy s 31 body z 52 zápasů. Na začátku příštího týdne je čeká duel na ledě Caroliny, pak budou následovat tři domácí souboje s Philadelphií, Winnipegem a Detroitem.

Bedard chybí Blackhawks už déle než měsíc. Livesport

Bedard je neustále pod dohledem lékařů. "Myslím, že všechno jde, jak má. Dost možná se potkají ještě během tohoto týdne. S vírou, že už to bude naposledy. Už také říkali, že není třeba další rentgen," řekl Richardson. "Každopádně bude nějakou dobu hrát s obličejovým krytem. Dokud nebude jisté, že by vše mohl zase zhatit odražený puk a podobně," dodal kouč.

Ačkoliv od začátku ledna nezasáhl do zápasů, Bedard stále vede bodování nováčků s 33 body ze 39 startů za 15 gólů a 18 asistencí. "Cítím se dobře a připravený, ale chce to čas. Každý, kdo je zraněný, vám řekne, jak je to frustrující, ale snažím se, abych byl co nejlépe připravený, až se vrátím do hry. Žádné zranění není dobré, ale je třeba se snažit být pozitivní, jak to jen jde," uvedl před pár dny Bedard.