O'Reilly a Schenn zamířili z Toronta do Nashvillu, Predators posílil i Nyquist

Ryan O'Reilly přišel do Toronta v únoru ze St. Louis.

Útočník Ryan O'Reilly (32) a obránce Luke Schenn (33) se v NHL stěhují z Toronta do Nashvillu, který s nimi podepsal kontrakty jako s nechráněnými volnými hráči. O'Reilly uzavřel čtyřletou smlouvu na 18 milionů dolarů, Schenn se upsal na tři roky s celkovým výdělkem 8,25 milionu dolarů. Predators posílil i švédský útočník Gustav Nyquist (33), který dokončil sezonu v Minnesotě. Uzavřel dvouletou smlouvu na 6,37 milionu dolarů.

O'Reillymu, který přišel do Toronta v únoru ze St. Louis, skončil sedmiletý kontrakt na 52,5 milionu dolarů. V uplynulém ročníku si za Blues a Maple Leafs připsal v 53 zápasech NHL 30 bodů za 16 branek a 14 asistencí. V play off zaznamenal v 11 utkáních devět bodů za tři góly a šest přihrávek.

S Kanadou získal v letech 2015 a 2016 titul mistra světa a v roce 2016 vyhrál i Světový pohár. Se St. Louis v 2019 získal Stanleyův pohár, obdržel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off a Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL. Bývalý hráč Colorada a Buffala má na kontě v NHL 991 zápasů a 702 bodů za 356 branek a 446 asistencí. V 75 utkáních play nasbíral 65 bodů za 25 tref a 40 přihrávek.

Schenn do Toronta zamířil na konci února z Vancouveru. Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Tampou Bay z let 2020 a 2021 působil také ve Philadelphii, Los Angeles, Arizoně a Anaheimu. V NHL nastoupil k 933 zápasům a připsal si 191 bodů za 42 tref a 149 asistencí. Ve 42 duelech play off vstřelil tři branky a na čtyři přihrál. V uplynulé sezoně vládl soutěži s 318 hity ze 70 utkání. Měl jich o šest více než druhý Radko Gudas z Floridy, který sehrál o dva duely více.

Třiatřicetiletý Nyquist zamířil do Minnesoty na konci února z Columbusu. Mistr světa z roku 2018 z Kodaně má za sebou angažmá i v Detroitu a San Jose. V NHL má bilanci 428 bodů za 175 tref a 253 asistencí ze 703 duelů a v 71 utkáních play off pětkrát skóroval a na 21 gólů přihrál.