Ovečkinovi zvlhnul střelný prach. Kapitán Washingtonu neskóroval ve čtrnáctém utkání v řadě

Hokejisté Washingtonu zdolali na svém ledě New York Islanders 3:2 v prodloužení. Na vítězný gól přihrál Alexandr Ovečkin (28), který ale protáhl svou nejdelši sérii v kariéře NHL bez vstřelené branky. Ruský útočník neskóroval ve čtrnáctém utkání v řadě. Winnipeg porazil i díky třem bodům Gabriela Vilardiho (24) (1+2) doma Detroit 5:2.

Washington dostali do vedení 1:0 a 2:1 Hendrix Lapierre a Joel Edmundson. Islanders odpověděli trefami Hudsona Faschinga a Anderse Leeho. Vyrovnaný duel rozhodl v přesilové hře Dylan Strome. Vítězný zásah ještě prověřovali rozhodčí u videa, zda gólu nepředcházela hra vysokou holí Toma Wilsona. Branka ale platila.

"Věřil jsem, že gól uznají, když jsem viděl opakovaný záběr. Vypadalo to, že se puku dotkl pod úrovní svých ramen. Ale dělají se i chybná rozhodnutí, takže nikdy stoprocentně nevíte, jak to dopadne," řekl Strome, který je s 19 body (13+6) nejproduktivnějším hráčem týmu. Nachází se až ve druhé stovce kanadského bodování soutěže. "Nedáváme zatím moc branek, ale zvládáme těsné zápasy. Je skvělé, že vyhráváme utkání, která končí 1:0, 2:1, 3:2," doplnil.

Méně gólů než Washington vstřelilo v sezoně jen San Jose. Týmu chybí i trefy Ovečkina, který skóroval v aktuálním ročníku jen pětkrát ve 29 zápasech. Gól dal naposledy 18. listopadu, v následujících čtrnácti utkáních se neujala žádná z jeho 51 střel. Překonal už svou nejdelší sérii, když se před téměř sedmi lety netrefil v deseti duelech za sebou.

"Je to frustrující," řekl Ovečkin. "Chybí mi i trochu štěstí. Do šancí se dostávám, ale možná už držím hokejku někdy malinko křečovitě, protože jsem dlouho nedal gól. Ale dříve nebo později to prolomím a může se potom naopak stát, že přijde období, kdy mi tam spadne všechno," doplnil ruský útočník, který je v historické tabulce střelců druhý. Wayne Gretzky, který je v čele s 894 góly, má o 67 tref více.

Winnipeg si vypracoval klíčový náskok v rozmezí 28. až 37. minuty, kdy odskočil ze stavu 1:1 na 4:1. Osmou výhru Jets z posledních devíti utkání řídil Vilardi, který bodoval počtvrté v řadě a během série si připsal pět gólů a pět přihrávek. Při vyhlašování hvězd zápasu jej ale předčili Axel Jonsson-Fjällby (1+1) a Laurent Brossoit, který kryl 26 střel. U obou branek Detroitu, který prohrál počtvrté v řadě, figuroval Patrick Kane (1+1).

Seattle zvítězil na ledě Los Angeles 2:1 díky výbornému výkonu brankáře. Joey Daccord zneškodnil 42 střel včetně 20 pokusů domácích v úvodní třetině. Skóre otevřel ve 26. minutě Brandon Tanev a na 2:0 zvýšil Jordan Eberle v čase 46:27. Kings vzápětí udeřili v oslabení, ve kterém se prosadil Blake Lizotte, ale víc nezvládli.

