TOP 5 nováčků vyjma Bedarda. Kteří teenageři září na začátku sezony NHL?

Sezona NHL je v plném proudu a už během necelého měsíce v ní o sobě dává vědět několik nadějných mladíků. Livesport Zprávy se zaměřily na teenagery, kteří prožívají zajímavý start svého prvního ročníku v nejslavnější hokejové lize světa. Tedy až na Connora Bedarda (18), který je samostatnou kapitolou.

Trojka draftu 2022 prohlásila, že do NHL nespěchá a bude hrát na úrovni NCAA. Cooley byl v minulé sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem ligy za Fantillim, ale pak změnil názor a v létě podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Arizonou.

Poprvé mezi muži zazářil efektním sólem během přípravného utkání v Austrálii proti Los Angeles, poté plynule vplul i do sezony NHL. Po 11 zápasech má na kontě osm bodů (1+7) a pokud udrží nastolené tempo, mohl by dosáhnout šedesátibodové hranice. Jeho ice time v některých zápasech dosahuje téměř 20 minut, v posledních dvou však trochu klesl.

Kanadského útočníka si vybral Columbus v letošním draftu jako třetího v pořadí a po pětašedesátibodové sezoně v NCAA Fantilli okamžitě naskočil do nejlepší ligy světa. V 11 zápasech vstřelil dva góly a na čtyři přihrál, ale i přes nesporné individuální kvality musí ještě zlepšit hru dozadu, o čemž svědčí jeho pět minusových bodů.

Vyjma jednoho utkání odehrál pokaždé více než 15 minut. Má před sebou velkou budoucnost, ale také prostor pro zlepšení, což je v mladém věku logické. Fantilli získal v předchozí sezoně zlato na juniorském i seniorském mistrovství světa.

Z hráčů kategorie U20, kteří zasáhli do nové sezony NHL, nastřílel Carlsson po Bedardovi a Poitrasovi nejvíc gólů. Švédská dvojka letošního draftu sice vynechala úvodní zápasy kvůli zranění, pak ale nový útočník Anaheimu skóroval hned při svém debutu v lize proti Dallasu. Na ledě strávil přesně 19 minut.

Poté Carlsson dvakrát odehrál přes 20 minut a v utkání proti Bostonu při výhře 4:3 po prodloužení si připsal dva body (1+1). Na ledě strávil 22 minut a 37 sekund. Celkově si v sedmi zápasech připsal tři góly a jednu asistenci.

Kanadského centra si Boston vybral ve druhém kole draftu 2022 z celkového 54. místa, do NHL se Poitras dostal jako 11. hráč svého ročníku. Využil odchodů Patrice Bergerona a Davida Krejčího, ale svou pozici v týmu si vydobyl díky kvalitním výkonům. Fanoušky Bruins zaujala jeho vysoká technická vyspělost.

V minulém ročníku nasbíral Poitras v 63 zápasech za tým Guelph Storm v OHL 95 bodů (16+79). Na začátku nové sezony už čtyřikrát skóroval a dvakrát asistoval a má našlápnuto na 40 až 50 bodů. Zatím nebyl ani jednou vyloučen.

Ruský obránce, desítka draftu 2022, naskočil do nejlepší ligy světa po třech letech v OHL ve stylu, jako by ji hrál už léta. O Anaheimu opakovaně prohlašuje, že tento tým může překvapivě pomýšlet na play off.

Minťukov už vstřelil jeden gól a k němu přidal sedm asistencí, má víc bodů než Bedard a stejně jako Cooley. Navíc je spolehlivý směrem dozadu a na tempo NHL si zvykl až překvapivě rychle.

