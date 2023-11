Trojnásobný vítěz Stanley Cupu Kane se po operaci vrátí do NHL jako posila Detroitu

Trojnásobný vítěz Stanley Cupu Kane se po operaci vrátí do NHL jako posila Detroitu

Patrick Kane hrál naposledy za New York Rangers.

Hvězdný útočník Patrick Kane (35) se po letní operaci kyčle vrátí do NHL v dresu Detroitu. Podle zámořských médií podepsal trojnásobný vítěz Stanley Cupu a držitel několika individuálních cen s Red Wings jako volný hráč roční smlouvu. O Kaneovy služby měly zájem i Toronto, Buffalo, New York Rangers a Florida.

Rodák z Buffala odehrál v NHL dosud 1180 zápasů, v nichž zaznamenal 1237 bodů (451+786). Drtivou část kariéry strávil v Chicagu, jež z něj v roce 2007 udělalo jedničku draftu. O rok později byl Kane vyhlášen nejlepším nováčkem ligy a s Blackhawks získal v letech 2010, 2013 a 2015 Stanley Cup. V roce 2016 vyhrál produktivní křídelní útočník bodování soutěže a obdržel Hart Trophy pro nejlepšího hráče NHL.

Chicago opustil Kane po 16 letech na konci února, kdy byl vyměněn do New Yorku Rangers. Pokud se Kaneovi podaří vrátit do dřívější formy, může atakovat bilanci Mikea Modana, jenž je s 1374 body nejproduktivnějším americkým hokejistou v historii NHL.