Týden v NHL: Vejmelka se nevzdává, večer s Michiganem a půlmetrový rozdíl mezi hvězdami

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Teprve 28. listopadu podepsal smlouvu, 7. prosince naskočil do úvodního zápasu a na svátky už se stal nejproduktivnějším hráčem týdne. Řeč je o Patricku Kaneovi z Detroitu. Pětatřicetiletý veterán ve čtyřech zápasech nasbíral osm bodů (4+4) a nejvíc zářil při výhře 7:6 po samostatných nájezdech proti Philadelphii, kde dvě branky vstřelil a na jednu nahrál. A uspěl i z nájezdu.

Brankář týdne

Ještě před pár týdny to vypadalo, že Karel Vejmelka přišel o svou pozici v Arizoně na úkor fantasticky chytajícího Connora Ingrama. Jenže bývalý gólman Komety ukázal, že ho jen tak něco nerozhodí. Proti Ottawě v úterý naskočil v 15. minutě za stavu 0:3, následně chytil všech 16 střel Senators a podpořil výhru 4:3. Proti San Jose už byl ve čtvrtek v brance od začátku, zastavil 29 ran, inkasoval jen dvakrát a přidal pátou výhru sezony. Jeho průměr gólů na zápas ve dvou utkáních byl 1,14.

Čech týdne

Do tohoto týdne zvládl Filip Zadina ze San Jose v sezoně sesbírat jen šest bodů, jenže teď počet takřka zdvojnásobil. Naskočil do čtyř utkání a získal stejný počet bodů, za jeden gól a tři nahrávky. Stal se tak nejproduktivnějším Čechem, přeskočil dokonce tříbodového Davida Pastrňáka, ačkoliv průměrně hrál o šest minut na zápas méně. Aktuálně drží sérii tří utkání s bodem.

Highlight týdne

Vstřelit lakrosový gól zvaný "Michigan" není v posledních letech v NHL zase takovou výjimkou, přesto poslední hrací den před vánoční pauzou byl první, ve kterém takto uspěli dva různí hokejisté. Šlo o protřelého ekvilibristu Trevora Zegrase z Anaheimu, jenž takto oslavil návrat do sestavy, ze které vypadl kvůli zranění 8. listopadu.

Tím druhým se stal mladíček Connor Bedard z Chicaga. Nutno říci, že ani jeho zásah proti St.Louis ani Zegrasova trefa do sítě Seattlu k výhrám nepomohly. "Já bych tohle nedokázal," poctil Bedarda samotný Wayne Gretzky.

Ale ne všechny ohlasy na góly byly jen pozitivní. "Tak do dvou let Michigan zakážou. Pamatujte na moje slova," napsal na sociální sít X bývalý hráč Philadelphie či Toronta Jay Rosehill.

Statistika týdne

Quinn Hughes, Rasmus Dahlin a... Thomas Harley? První dva už jsou extratřídou mezi ligovými obránci, a to, že dali v sezoně deset branek (nejvíce mezi beky v celé NHL) zase tak nepřekvapuje. U zadáka Dallasu je ale devět zásahů a třetí pozice hodně velké překvapení. Osmnáctý hráč draftu z roku 2019 a majitel stříbra s týmem Kanady z MSJ v roce 2021 dal přitom do aktuálního ročníku v lize jen jeden gól. V tuto chvíli je navíc jediným obráncem soutěže, který dokázal dát branku v prodloužení, v přesilové hře a v oslabení.

Ze sociálních sítí

Vstávat do práce není náročné jen pro obyčejného člověka, podobné potíže mají i sportovci. A to nejen, když hrají, což na sociální sítí X potvrdil trojnásobný vítěz Stanley Cupu a bývalý kapitán Carolina Hurricanes útočník Justin Williams, který ukončil kariéru v roce 2020. "Už pár let nehraju, ale stejně se mi zdává o tom, že jedu pozdě na zápas a ať dělám co dělám, nemůžu to stihnout. Taky se vám to děje?" hledal podporu u ostatních.

A dočkal se jí hned od několika bývalých i současných hokejistů. "Děje se mi to pořád, úplně z toho šílím, myslel jsem, že se to stává jenom mně, haha," odepsal například David Perron z Detroitu. "Mně se většinou zdálo, že si nestihnu včas navléknout všechnu výstroj nebo že nějaká její část chybí," dodal bývalý hráč Washingtonu Brooks Laich. "Já zase když si dám někdy odpoledne šlofíka, proberu se a automaticky mám pocit, že musím jet na zápas," přidal jeden z nejlepších amerických gólmanů historie Ryan Miller, který je hokejovým důchodcem od roku 2021.

Fotografie týdne

Oba jsou jedničkami draftu a oba by měli brzy být hvězdami svých sportů. Jinak jsou ale mezi francouzským basketbalistou Victorem Wembanyamou ze San Antonia a kanadským útočníkem Connorem Bedardem z Chicaga velké rozdíly. Určitě ne co se týče talentu, nýbrž v centimetrech. Oba mladé sportovce totiž dělí necelého půl metru (přesněji 46 cm).

Setkání dvou jedniček draftu. twitter.com/NHL

Pohled Ladislava Šmída

"Vánoční čas je tady, tak jsem se rozhodl zavzpomínat na sváteční dobu v NHL. Pravidla se trochu změnila, kluby teď kolem Vánoc mají povinně tři dny volna, to my jsme, tuším, neměli. Hrálo se 23. a 26. prosince už jsme šli zase na led, to znamená, že času nebylo tolik a co se týče jídla museli jsme se tedy hlídat. Nebo já rozhodně, žádné větší slavení a pozor, abych se nepřežral, protože příští zápas byl blízko a bylo třeba se soustředit. Ale v Kanadě, kde jsem celou kariéru hrál, člověk z hlavy stejně hokej nedostane, protože mezi svátky začíná MS do 20 let, a to nesledují jen fanoušci, ale i hráči NHL. Rádi jsme se sázeli a já jsem stál vždycky za českým týmem, i když jsem třeba věděl, že není tak silný. Klidně, že porazíme Kanadu. No a dárky? Jasně, že jsme se o tom s hráči v týmu bavili a mnohdy to bývala fakt legrace. Udržovala se také atmosféra, před svátky jsme se často navštěvovali, když to šlo."