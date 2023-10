Vaněček proti Floridě zrovna nezářil a Devils těsně padli. Češi vyšli bodově naprázdno

Hokejovému brankáři Vítku Vaněčkovi (27) pondělní zápas proti Floridě příliš nevyšel. Z 29 střel inkasoval čtyři góly a New Jersey podlehlo Panthers 3:4. Jen na střídačce zůstal gólman Petr Mrázek (31), jehož Chicago porazilo Toronto 4:1. Connor Bedard (18) poprvé v NHL nebodoval. Bez bodu v pondělních zápasech zůstali také všichni čeští hokejisté.

Hráči Devils v prvních dvou třetinách herně propadli. New Jersey po 40 minutách prohrávalo 0:3 a v čase 40:59 bylo ještě hůř. Sam Reinhart podruhé v zápase těsně před Vaněčkem tečoval puk mimo dosah českého brankáře a zvýšil na 4:0 pro Panthers.

Zbylých šest střel v závěrečném dějství Vaněček pochytal a pomohl svému týmu alespoň ke zdramatizování zápasu. Po gólech Erika Hauly, Michaela McLeoda a Jespera Bratta snížili Devils na rozdíl jediné branky. Závěrečný tlak však k vyrovnání nevedl a New Jersey prohrálo druhý z úvodních tří zápasů sezony. Floridští finalisté jarních bojů o Stanley Cup uspěli v aktuálním ročníku poprvé.

"Chtěli jsme vyhrát a udělali jsme všechno, co jsme mohli. Soupeř se ve třetí třetině herně zvedl, ale naštěstí jsme si vytvořili dostatečný náskok a výhru jsme ubránili," zhodnotil zápas centr Floridy Aleksander Barkov.

Výborný vstup do nového angažmá prožívá centr Evan Rodrigues, jenž na Floridu přišel po sezoně strávené v Coloradu. V prvním zápase proti Minnesotě vyšel bodově naprázdno, proti Winnipegu se ale blýskl čtyřmi body (2+2) a asistenci zaznamenal také proti New Jersey.

Rodrigues je jednou ze sedmi nových tváří, které se na Floridě po úspěšném tažení v play off objevily. Obměna kádru ale zatím neprobíhá úplně hladce, což dokumentují výsledky a herní projev v úvodních duelech sezony. "Objevilo se zde sedm nových kluků, které jsme museli zařadit do sestavy. Není to jednoduché, ale myslím, že už v dnešním zápase byl vidět herní pokrok," řekl po prvním vítězství v ročníku spokojený trenér Paul Maurice.

Útočník Devils Ondřej Palát v zápase nebodoval. Tomáš Nosek, druhý český forvard na soupisce týmu z východního pobřeží USA, zůstal kvůli zranění v dolní části těla mimo sestavu.

Chicago o výhře nad zatím stoprocentním Torontem rozhodlo ve druhé třetině, v níž si vytvořilo dvoubrankový náskok. Vítěznou branku vstřelil v čase 32:46 Corey Perry. Dvěma asistencemi se na vítězství Blackhawks podílel Andreas Athanasiou. Český útočník David Kämpf odehrál za Toronto necelých 10 minut, ve kterých nebodoval.

Bez bodu ze zápasu odešel také střelecký lídr NHL Auston Matthews. Forvard, který jako teprve druhý hráč za posledních 106 let začal sezonu dvěma hattricky za sebou, byl s devíti pokusy nejpilnějším střelcem zápasu. Gólman Blackhawks Arvid Söderblom však z minisouboje s americkým kanonýrem vyšel vítězně a výrazně se podepsal pod druhé vítězství Blackhawks v sezoně. Brankář, jenž dostal přednost před Mrázkem, kryl 36 pokusů Maple Leafs a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Stejně jako Mrázek zůstal pouze na střídačce také brankář Calgary Daniel Vladař. Šestadvacetiletý rodák z Prahy ve Washingtonu přihlížel prohře Flames 2:3 po samostatných nájezdech. Calgary k druhé výhře v sezoně nestačilo ani vedení 2:0. Rozhodující nájezd proměnil hned v první sérii útočník Capitals Jevgenij Kuzněcov.

Domácí prohru Columbusu s Detroitem 0:4 neodvrátil David Jiříček. Český bek, který se ve své premiéře v nové sezoně uvedl gólem, odehrál bezmála 19 minut a do statistik se nezapsal. Druhou výhru Detroitu v ročníku vychytal James Reimer, jemuž k první nule stačilo 23 zásahů.

Na první gól v sezoně nadále čeká útočník NY Rangers Filip Chytil. Newyorský celek v domácím prostředí porazil Arizonu těsně 2:1, český centr však v zápase nebodoval. Po třech zápasech má Chytil na kontě jeden bod za asistenci z úvodního duelu proti Buffalu.

