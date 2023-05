Washington má nového trenéra, přichází Carbery. Změnu na střídačce hlásí i Nashville

TASR / ČTK

Novým trenérem Washingtonu Capitals se stal Spencer Carbery (41). Bývalý kouč Hershey Bears nahradil u kormidla týmu NHL Petera Laviolettea, jenž vedl Washington v předchozích třech ročnících. Novinky jsou i v Nashvillu, tam po necelých čtyřech sezonách skončil trenér John Hynes. O propuštění kouče i jeho asistenta Dana Lamberta informoval generální manažer Barry Trotz, jenž zároveň jmenoval čtvrtým trenérem v klubové historii Andrewa Brunettea (49).

Carbery v posledních dvou sezonách působil jako asistent trenéra Sheldona Keefa v týmu Toronto Maple Leafs. V letech 2018 až 2021 trénoval tým Hershey Bears v AHL.

"Spencer je jedním z nejlepších mladých trenérů, který měl úspěch všude, kde trénoval. Cítíme, že jeho vůdčí schopnosti, komunikační dovednosti, schopnost rozvíjet hráče a znalost naší organizace budou obrovským přínosem při pokračování jeho trenérské kariéry," řekl generální manažer Brian MacLellan.

Carberyho úkolem bude dostat Washington zpět do play off, jelikož po osmi letech se Capitals nepodařilo dostat do vyřazovacích bojů. Součástí týmu z hlavního města USA je také slovenský obránce Martin Fehérváry, který v základní části odehrál 67 zápasů s bilancí šesti gólů a deseti asistencí.

"Chtěl bych poděkovat organizaci Capitals, že mi dala příležitost vést tento tým. Těším se na spolupráci s talentovanými hráči. Rád bych také poděkoval organizaci Toronta za veškerou podporu v posledních dvou letech," uvedl Carbery.

Brunette novým trenérem Predators

Osmačtyřicetiletý Hynes v Nashvillu působil od ledna 2020, kdy na lavičce vystřídal odvolaného Petera Laviolettea. V dalších dvou ročnících s týmem vždy postoupil do play off, kde ale Predators pokaždé vypadli v 1. kole. V této sezoně se mužstvo pod jeho vedením do vyřazovacích bojů nedostalo.

Devětačtyřicetiletý Brunette, jenž v NHL odehrál za šest klubů včetně Nashvillu 1100 zápasů, v minulé sezoně působil jako asistent trenéra v New Jersey. Jako hlavní kouč vedl téměř celou sezonu 2021/22 Floridu, byl také asistentem trenéra a generálního manažera v Minnesotě.