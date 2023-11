Z kabiny NHL: Barkov mě pobavil. Anaheim? Mladí se mě ptají víc než na Floridě, těší Gudase

Když je na ledě, útočníci soupeře mají respekt. Radko Gudas (33) sice v NHL nepatří mezi největší hvězdy, protivníci o něm však dobře vědí. V probíhající sezoně, v níž nově obléká dres Anaheimu, dokonce zaznamenal doposud nejtvrdší střelu ročníku. Ducks i díky jeho zkušenostem procházejí na začátku sezony skvělým obdobím a nesmlouvavý zadák si to moc užívá. "Plníme pokyny a zatím je to vidět," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy "vousáč" z Kladna.

Jaký byl přesun do Kalifornie? V čem je jiná než Florida?

"Byl to pro nás takový logistický měsíc. Museli jsme se vystěhovat z domu na jedné straně Států a přesunout se i s auty a se všemi věcmi na jejich druhou stranu. Zároveň jsme museli najít nějaké bydlení v blízkosti škol. Během dvou, tří týdnů, co jsme objížděli celé Orange County, se nám podařilo najít dům a pomalu se zabydlujeme. Máme před sebou posledních pár krabic na otevření, takže už jsme skoro u konce. Děti chodí do školy, ty to chytily zhurta."

Jak na vás organizace Anaheim Ducks zatím působí?

"Jsme hodně mladý tým, hodně se učíme a děláme postupné krůčky. Každý den se učíme něco nového. Snažíme se do naší hry vnášet nové věci a postupně přidáváme, abychom se zlepšovali a zlepšovali. Myslím, že všichni mladí kluci tu mají vůli být lepší. Pro mě jako staršího hráče je super, že chtějí poslouchat a získat nějaké zkušenosti. Třeba s tím, jak na soupeře, kteří už ligu hrají déle. Je to proces, abychom se s pokračováním sezony zlepšovali."

Čekal jste, že bude mít klub takhle povedený start do ročníku?

"Myslel jsem, si že ten potenciál na to máme. Nepředpokládal jsem ovšem, že vyhrajeme hned pět zápasů z prvních deseti za sebou. Mladí hráči jsou dobří, táhnou za jeden provaz. Pokyny, které dostáváme od trenéra, se všichni snaží plnit, jak nejlépe mohou a zatím je to vidět."

Jaká přesně je vaše role v týmu? Změnil jste styl hry oproti Floridě?

"Určitě se změnil, už jen díky stáří v týmu. Jsme tady hodně mladí. Pomáhám, jak jen můžu. Bavím se s klukama i mimo led. Pomáhám jim, aby měli trošku větší sebevědomí. Říkám jim, co je a není třeba v některých situacích. Zatím dostávám mnohem víc otázek, než jsem míval třeba na Floridě. Ale užívám si to. Mladí se chtějí učit, znát názory. Čím víc jich vědí, tím lepší udělají rozhodnutí."

Anaheim má ve svém středu hvězdičku Trevora Zegrase. Je skutečně tak šikovný, jak to vypadá ve videích?

"Má neuvěřitelný ručičky! Hraje si s pukem, někdy nevěříme, co dokáže zpracovat a jakou naopak vymyslí fintu v různých situacích. Občas se to také nevyplatí, ale to je znovu ten proces. U Trevora je vždycky zajímavé, že předvede ještě fintičku navíc."

Zkouší si různé triky i na tréninku na vás?

"No, jasně! Pořád jezdíme jeden na jednoho. Mám ho plné zuby..." (směje se)

Víc a víc šancí dostává Lukáš Dostál, velký český brankářský talent. Jakou mu věštíte budoucnost?

"Těžké takhle říct. Je to jeden z mladých hráčů, kteří v létě věděli, co chtějí. Co potřebují k tomu, aby udělali krok do NHL. To byl pro ně všechny první krok. Myslím si, že od prvního dne bylo vidět, že Lukáš chce být součástí týmu. Už v přípravě se k tomu dobře stavěl. Teď, když se John (Gibson) zranil, dostal větší šanci. Museli jsme ho tam dát v nepříjemné situaci po první třetině v Pittsburghu, šel rovnou do oslabení. Zvládl to na jedničku. Tým mu věří, máme v něm super dvojku v brankovišti. Je úplně jedno, kdo v bráně je. Oba gólmani nám dávají každý večer šanci vyhrát. Navíc je po pár letech super mít v týmu zase Čecha. Jsem nadšený, že si mám s kým pokecat."

Internetem proletělo video vašeho bývalého spoluhráče Aleksandra Barkova z Floridy, se kterým jste mívali speciální pozápasové oslavy. Teď slavil sám, bez vás. Prý jste si pak psali, je to pravda?

"Píšeme si. Zažili jsme spolu pár super let, když se nám dařilo. Mám na něj skvělé vzpomínky. Video jsem viděl, kluci mi ho poslali na telefon. Psali jsme si o tom, pokecali jsme, zasmáli jsme se, ale musíme otočit stránku. Bylo to vtipné, pobavil mě. Jsem moc rád, že jsem na Floridě zanechal takovouhle stopu."