Čajka se vrací ze Švýcarska do extraligy, v příští sezoně bude hájit barvy Mladé Boleslavi

Čajka se vrací ze Švýcarska do extraligy, v příští sezoně bude hájit barvy Mladé Boleslavi

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí útočník Petr Čajka (23), který se do Česka vrací ze Švýcarska a čeká ho premiéra v nejvyšší domácí soutěži. Bývalý juniorský reprezentant odešel do zahraničí v roce 2014.

"Petr je perspektivní a na svůj věk vyspělý a také zkušený hráč. Doufáme, že nám pomůže hlavně na centru, kde jsme cítili, že nás v poslední sezoně trochu tlačila brusle," uvedl sportovní ředitel Martin Ševc na klubovém webu.

Čajka odešel do Švýcarska již ve 13 letech. Sezonu 2018/19 strávil v zámoří, poté se vrátil do Evropy. V nejvyšší soutěži ve Švýcarsku odehrál včetně play off 122 zápasů, ve kterých vstřelil 12 branek a přidal osm asistencí. Hrál za Servette Ženeva, Ambri-Piottu a Rapperswil-Jona. Často hostoval i v druhé nejvyšší soutěži, kde se bodově prosazoval výrazněji.