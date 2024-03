Co přineslo čtvrtfinále play off? Kirk v laufu, pardubická zeď i klinč mezi Třincem a Motorem

Co přineslo čtvrtfinále play off? Kirk v laufu, pardubická zeď i klinč mezi Třincem a Motorem

V boji o Masarykův pohár už zůstávají pouze čtyři celky. Čtvrtfinálové bitvy nabídly spoustu zajímavých situací, krásných gólů i skvělých zákroků. Překvapili v nich hokejisté Litvínova, kteří po slabší druhé půlce základní části dokázali ideálně načasovat formu na play off a po Plzni z cesty odklidili i Kometu. Nyní na Vervu čekají silné Pardubice, které se ve čtvrtfinále mohly opřít o skvěle chytajícího Romana Willa a produktivní čtvrtý útok. Druhou dvojici vytvořili hokejisté Třince a Sparty. Oceláře v repríze předloňského finále čeká těžká šichta, protože v boji s Motorem odehráli o tři zápasy víc než Pražané proti Liberci.

Nejlepší hráč

Litvínov po vydařeném předkole zvládl i čtvrtfinále proti Kometě a poprvé od titulové sezony 2014/15 postoupil mezi nejlepší čtyři týmy soutěže. Výrazný podíl na postupu měl Liam Kirk, který v šesti zápasech proti Kometě nasázel pět branek. V součtu s předkolem je britský kanonýr na osmi gólech a s deseti body vládne produktivitě vyřazovacích bojů.

Někdejší nejlepší střelec světového šampionátu patří k nejaktivnějším zakončovatelům play off. Více střel než on vyslal na branku pouze další tahoun Litvínova Ondřej Kaše, oproti britskému šikulovi je na tom ale výrazně hůř, protože v play off ještě neskóroval. To Kirkova střelecká úspěšnost je vzhledem k jeho aktivitě fantastická. Gólem skončilo přes 27 procent jeho pokusů.

Nejlepší brankář

Pardubice proklouzly mezi nejlepší čtyřku v pěti zápasech, konečné skóre série ale zdaleka neodpovídá průběhu jednotlivých duelů. Nebylo výjimkou, že Dynamo v zápasech proti Hradci tahalo za kratší konec, v klíčových chvílích se ale vždy mohlo spolehnout na skvěle chytajícího Romana Willa.

Zkušený gólman byl v permanenci hned od prvního zápasu, v němž defenziva Dynama pustila hradecké útočníky k několika samostatným únikům. Will postupně čelil 29, 30, 32, 24 a 24 střeleckým pokusům a v průběhu série inkasoval jen devět branek. Jeho úspěšnost tak sahala k 94 procentům. Bude zajímavé sledovat, jestli si skvělá čísla udrží i v semifinále v soubojích s rozjetým litvínovským Kirkem.

Nejlepší akce

Pardubické Dynamo v pátém zápase série na domácím ledě vedlo 2:1 a mířilo za postupem do čtvrtfinále. Předčasnou euforii ale šest minut před koncem druhé třetiny zmírnil Aleš Jergl. Rychlonohý útočník se prodral na osu hřiště, kde byl ale podražený Tomášem Zohornou. Ani po faulu se všek Jergl nevzdal a v pádu zády k brance ještě zkusil zamést puk za Willa.

K překvapení všech deseti tisíc diváků v pardubické areně puk skončil za brankovou čarou a zápas za stavu 2:2 začal odznovu. Dynamo však kuriózní branka nezaskočila. Ve třetí třetině o druhém postupu do semifinále za sebou rozhodl Jan Mandát.

Nejlepší zákrok

Litvínovského gólmana Mateje Tomka play off zastihlo ve skvělém rozpoložení. Na skvělá čísla z předkola navázal i ve čtvrtfinále a výrazně se podepsal pod postup Vervy mezi nejlepší čtyřku. Zákrok série si schoval do pátého duelu. Litvínov v závěru první třetiny prohrával 0:1 a Kometa se tlačila za druhou brankou.

V největší šanci se objevil Kristián Pospíšil, jeho zakončení ale Tomek zlikvidoval skvělým přesunem. Šestadvacetiletý gólman se proti zakončujícímu útočníkovi stihl rychle přesunout a betonem mu sebral téměř jistý gól. Jeho zákrok Litvínov nakopnul za obratem. Cheza v Brně vyhrála 2:1 v prodloužení a v šestém zápase na domácím ledě sérii ukončila.

Událost předkola

V sedmém zápase série mezi Třincem a Motorem se nehrálo pouze o postup. České Budějovice útočily na to, aby jako první tým v historii otočily v sérii nepříznivé skóre 0:3. Třinec zase hájil svou dlouhou šňůru bez prohrané série. V klíčovém duelu byli nakonec šťastnější Oceláři, kteří vyhráli 2:0 a zvládli již 14. sérii v řadě. Blíží se tak rekordu vsetínských hokejistů, kteří mezi lety 1995-2000 vyhráli 17 sérií.

Statistika předkola

Potřebujete střelce do play off? Angažujte Petra Koblasu. Litvínovský kanonýr v šestém zápase čtvrtfinálové série hattrickem řídil postupovou výhru svého týmu a potvrdil, že mu to v zápasech o všechno pálí. Třicetiletý forvard obstaral poslední dva hattricky ve vyřazovacích bojích.

V pondělí navázal na loňský třígólový večer z duelu proti Olomouci. Tehdy ještě v dresu karlovarské Energie pomohl k výhře 7:4 nad Olomoucí, z postupu se ale na rozdíl od letošního play off neradoval. Posledním třígólovým střelcem před Koblasou byl liberecký Jaroslav Vlach, jenž dal hattrick v prvním zápase semifinále 2021.

Ze sociálních sítí

Série mezi Motorem a Třincem nabídla vyrovnanou bitvu plnou obětavosti a soubojů. Po jednom z nich v sobě skončili zaklínění bývalí spoluhráči Daniel Voženílek s Milanem Douderou. Po srážce u mantinelu se do sebe zaklesly jejich brusle a celá situace skončila komickým pádem.