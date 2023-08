Extraligové Kladno posílil útočník Jarůšek. Rytíři ho přivedli z Vítkovic

Hokejisty extraligového Kladna posílil útočník Richard Jarůšek (32). Zkušený hráč působil naposledy ve Vítkovicích, v jejichž dresu si zahrál semifinále play off. Rytíři jeho příchod oznámili na webu.

"Byli jsme v kontaktu už před minulou sezonou, ale k dohodě nedošlo. Jsme rádi, že jsme se k tomu letos vrátili a dohodli jsme se. Získáváme v něm zkušeného silového útočníka s důrazem v předbrankovém prostoru. Věříme, že naváže na sezony, kdy dával 15 a více gólů," uvedl sportovní manažer Rytířů Jiří Burger.

Jarůšek začal předešlou sezonu v rakouském Vorarlbergu působícím v mezinárodní lize ICEHL. V únoru se přesunul do Vítkovic, za které následně odehrál včetně play off 20 zápasů s bilancí čtyř branek a jedné asistence.

"S Kladnem jsem jednal už loni, ale tehdy to nedopadlo. Letos se to taky táhlo, přišly i jiné nabídky, ale rozhodl jsem se pro Kladno zejména kvůli rodině. Je to kousek z Prahy, navíc se tu hraje extraliga. Všechno převažovalo pro Kladno, takže jsem rád, že to klaplo a můžu tady být," řekl Jarůšek.

Odchovanec brněnské Komety, který se v roce 2016 představil na mistrovství světa, hrál extraligu za Mladou Boleslav, Hradec Králové, Spartu, Litvínov a Vítkovice. V nejvyšší soutěži odehrál 426 utkání, vstřelil 127 branek a přidal 113 asistencí.

Středočeši věří, že bude patřit mezi klíčové hráče týmu. To je i cíl samotného Jarůška. "Je to jedna z věcí, proč jsem sem šel. Role lídra se nevzdávám, určitě tady chci mladým klukům i týmu pomoct. Nejsem to ale jenom já. Je tady Pleky (Plekanec), Frolda (Frolík), Klépa (Klepiš). Doufám, že zapadnu a uděláme co nejlepší partu," přál si Jarůšek.