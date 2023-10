Holíkova premiérová trefa Kometě na výhru nestačila. Vyměnil bych ji za tři body, má jasno

Až do posledního kola první čtvrtiny základní části extraligy čekal brněnský útočník Petr Holík (31) na první gól sezony. V neděli jedna z opor Komety otevřela skóre v duelu s mistrovským Třincem, samotný autor by ale trefu vyměnil za tři body. Kometa totiž s obhájcem titulu padla 2:3 po samostatných nájezdech.

"Měl jsem radost z gólu, ale nakonec to k ničemu nebylo, protože jsme nevyhráli, klidně bych to vyměnil," řekl 31letý centr třetí brněnské formace novinářům.

Po zápase přiznal, že nula na kontě gólů ho přece jen částečně trápila. "V hlavě to má každý, ale není to to hlavní. Já jsem sice góly nedával, ale důležitější bylo, jak se dařilo týmu. A to tak bude platit i nadále. Kdyby můj gól přispěl ke třem bodům, budu raději," řekl Holík.

Přehled utkání Kometa Brno – Třinec 2:3sn

Kometa zakončila sérii tři domácích zápasů druhou prohrou, celkově v této minisérii získali čtyři body. "Chtěli jsme dnes vyhrát za tři body a navázat na páteční vítězství nad Libercem. Udělali jsme ale chybu a umožnili soupeři vyrovnat. Je to škoda, s tak silným soupeřem by to bylo skvělé," smutnil Holík.

Ještě v prodloužení mělo Brno naději druhý bod urvat, půl minuty hrálo přesilovku čtyř proti třem, ale nevyužilo ji. "Jednou se nám podařilo vystřelit, ale oni puk hned vyhodili a pak už nebyl čas něco dalšího vymyslet. Škoda," řekl Holík.

Kometa je v tabulce po první čtvrtině sedmá, což je po velmi špatném startu nakonec solidní vysvědčení. "Když vezmeme ten začátek, tak jsme se zvedli hodně a dokázali jsme, že můžeme hrát s každým. Musíme ale dodržovat, co nám trenéři ordinují, pracovat na systému a vyvarovat se chyb," dodal Holík.