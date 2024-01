Hrajeme nejlepší hokej v sezoně, chválil si kanonýr Flek po kanonádě proti Vítkovicím

Dvěma trefami a jednou asistencí řídil brněnský útočník Jakub Flek (31) v dnešním utkání 37. kola hokejové extraligy demolici Vítkovic 7:1. Reprezentační útočník tak potvrdil výtečnou formu posledních kol, v pěti zápasech se pětkrát zapsal mezi střelce a zásluhou jeho tref Kometa stoupá tabulkou. Podle Fleka podává nyní Kometa nejlepší výkony v sezoně.

"Dá se říct, že nyní hrajeme náš nejlepší hokej v této sezoně. Každý z nás si na ledě plní to, co má a výsledky tomu odpovídají. Nejen ty výhry, ale i výkony při těsných prohrách se Spartou a Pardubicemi. Jsme odměnění za naši práci," řekl Flek novinářům.

K pěti gólům za posledních pět kol přidal jedenatřicetiletý útočník ještě sedm asistencí a vévodí tak týmové tabulce produktivity.

Přehled utkání Kometa – Vítkovice 7:1

"Není to ale jen moje zásluha, je to práce celého týmu. Skvěle nám chodí přesilovky, sedli jsme si v lajně, řekli jsme si, co kdo chce a potřebuje. Od toho se vše odvíjí, takž jsem rád, že se mi daří, ale není to jen o mě," konstatoval.

S Flekovým přispěním stoupá v tabulce i celá Kometa, už je na šesté příčce. "Samozřejmě roste sebedůvěra, když to tam padá, cítíme se uvolněněji a věříme si," dodal.

Kometa vyhrála počtvrté za sebou s plným ziskem, tři předchozí výhry byly velmi těsné, až ta dnešní partie skončila výraznou výhrou. "Je dobře, že se prosadili i další hráči a napadalo jím to tam. Kohoutovi to třeba v minulém duelu v koncovce vůbec nešlo a dnes se krásně trefil," vypíchl jiného forvarda.

Za posledními výhrami Komety nestojí pouze Flek a spol., ale především mladý gólman Jan Kavan. Dnes inkasoval pouze jeden gól, ale hlavně v první třetině za vyrovnaného stavu svůj tým několikrát podržel.

Slova chvály pro něj měl i Jakub Flek. "Byl fantastický, chytá výborně a to už několikátý duel za sebou. Podržel nás při přečíslení soupeře a dal nám šanci vyhrát," řekl Flek.

V neděli čeká Kometu další zápas doma, přijede soused v tabulce Liberec. "Do půlnoci se slaví, po ní je nový den, vše se hodí za hlavu a jede se znovu," zakončil Flek.