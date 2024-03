Hradecký Klíma po druhé výhře v sérii: Při hře pět na pět jsme silní, ale nesmíme nic podcenit

Hradecký Mountfield pojede do Ostravy s velkou šancí na rychlé ukončení série předkola a postup do čtvrtfinále play off hokejové extraligy. V obou domácích utkáních po většinu času Vítkovice přehrával, přesto ale vždy vstřelil jediný gól ze hry pět na pět. Pokaždé se o něj postaral Kevin Klíma (26).

Klíma v obou zápasech skóroval v úvodní části. Jeho druhá branka v sérii stačila Hradci Králové k hubenému vítězství 1:0, nicméně její autorství bylo sporné. Mnohem více se totiž radoval Oliver Okuliar. "Někdo nahrál na Jérémieho Blaina, ten vystřelil a ani já sám nevím, jestli jsem si na puk sáhl. Ale gól je gól," řekl Klíma po utkání novinářům.

Tou dobou ještě netušil, že další branky už v utkání nepadnou. Zvlášť když první bitva skončila divočejším výsledkem 4:3. Mountfield si v ní hodně přitížil celou spoustou zbytečných trestů, po nichž inkasoval všechny tři góly. Tentokrát už se stejných chyb vyvaroval.

"Byli jsme vyloučení jednou, takhle musíme pokračovat a soustředit se na to, abychom byli disciplinovaní. Zápasy jsou vyrovnané, takže speciální týmy hodně rozhodují," uvedl Klíma.

Při hře v plném počtu nicméně Hradec Králové pět třetin v sérii dominoval. "Víme, že ve hře pět na pět jsme strašně silný tým. Máme hodně hráčů, kteří jsou silní na puku. Umíme si dávat nahrávky, střílet a přebruslovat soupeře. Myslíme si, že v tom jsme odskočení," nabádal hradecký útočník, jehož tým však začal mít s Vítkovicemi velké potíže ve třetině šesté.

Hosté ji sehráli nejlépe za celé dvojutkání, soupeře sevřeli do velkého tlaku. "Podle mě jsme se začali strašně bát a hráli jsme v obraně. Vůbec jsme neměli sebevědomí na puku a odhazovali jsme ho. Takhle nesmíme hrát," nabádal Klíma. Mountfield musel na konci výrazně podržet brankář Lukáš Pařík, jenž vychytal své první čisté konto v extraligovém play off. "Ano, hodně nám pomohl," souhlasil Klíma.

Předkolo se nyní stěhuje do Vítkovic za stavu 2:0 pro Hradec Králové, jemuž tak k postupu do čtvrtfinále chybí poslední krok. Zkušenost z loňského semifinále však ukazuje, že není zdaleka nic rozhodnuté. Tehdy ztratili Východočeši dokonce vedení 3:0 na zápasy.

"Teď je jiná sezona, na tu minulou už nemyslíme. Nesmíme nic vypustit, jinak nás to klidně může stát sérii. Každý zápas musíme hrát, jako by to bylo 0:0, a soustředit se na sebe," nabádal Klíma. "Jsme rádi, že jsme doma dvakrát vyhráli, a teď musíme hrát ten svůj hokej i u nich. Doufejme, že tam zvítězíme," dodal.

