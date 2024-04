Kousal podpořil výhru Pardubic třemi nahrávkami: Hlavně, že vyhráváme

V kolonce nahrávek svítila před dnešním třetím duelem semifinálové série mezi hokejisty Litvínova a Pardubic na kontě Roberta Kousala (33) nula. Zkušený pardubický útočník ji rázně odmazal. Při výhře 3:2, díky níž Východočeši zvýšili svůj náskok v sérii na 3:0, se podepsal asistencí pod všechny branky svého týmu. Novinářům řekl, že ho potěšil hlavně další krok Dynama k finále.

Třiatřicetiletý Kousal posbíral v základní části 31 asistencí a byl nejlepším nahrávačem v nabitém pardubickém týmu. Ve vyřazovacích bojích si musel na první čárku počkat až do osmého startu. Pak ale připojil hned druhou a třetí. Po jeho asistenci také vstřelil Lukáš Radil vítězný gól, když ve 47. minutě zvýšil na 3:0 pro hosty.

"Teď jsme byli jako lajna tři čtyři zápasy na nule, ale na to se samozřejmě nehraje. Hlavně, když vyhráváme. Podle mě jsme hráli dobře, naše hra vypadala dobře, jen jsme nebodovali. Teď se to povedlo," pochvaloval si Kousal.

Statistiky utkání. Livesport

Jeho parťák z útočné formace Radil se stal při sedmé výhře vítěze základní části v osmi dosud odehraných utkáních v play off sedmým různým střelcem vítězné branky. "Ukazuje to sílu všech lajn. Říká se to furt, ale od nás fakt každá formace může rozhodnout," podotkl Kousal.

Také jeho zásluhou si mohli Pardubičtí odškrtnout i první využitou přesilovku pět na čtyři v bojích o titul. Po jeho přihrávce zvýšil v 16. minutě na 2:0 Peter Čerešňák. "Konečně to přišlo. Trošku jsme se s přesilovkami trápili, takže jsme rádi, že nám to dneska spadlo, Peter (Čerešňák) to krásně trefil," ocenil Kousal.

Náskok byl vyústěním skvělého vstupu do zápasu. Svěřenci kouče Marka Zadiny na ledě dominovali, první třetinu vyhráli na střely na branku 17:1.

"Chystali jsme se na to, že na nás budou chtít na malém hřišti vletět, ale my jsme si to podchytili a vletěli jsme my na ně. A jak v tom pak nepolevit? Je to samozřejmě lehčí, když víte, že to jde. Když se to daří, chcete hrát pořád stejně," řekl Kousal.

Pomoci měl užší led

Litvínovu přitom měl pomoci návrat na svůj užší led. Jako kdyby však tato výhoda byla na straně Pardubic. "Těžko říct, jak moc nám to vyhovuje. Máme silné beky, těm to vyhovuje určitě. Ale doma jsme hráli taky dobře. Asi je jedno, jestli je led široký, nebo úzký. Snažíme se hrát furt agresivně a rychle dostupovat," popsal Kousal.

Po Radilově gólu se zdálo, že je rozhodnuto, přesto přišla nečekaná zápletka. A hosté drželi v závěru horko těžko těsnou výhru. "Dvě a půl třetiny to z naší strany bylo super, tu třetí už hráli vabank. Spadly jim tam dva góly, trošku to bylo z naší strany možná pasivnější, než jsme si představovali, ale urvali jsme to, takže je to dobré," uvedl Kousal.

Střelci utkání. Livesport

V pátek může jeho tým sérii ukončit, v Litvínově je na programu od 19 hodin čtvrté utkání. "Bylo by krásné, kdybychom to zvládli a měli volno. Samozřejmě chceme strašně moc vyhrát. Nijak nás neuklidňuje, že to ještě nikdo neotočil. Víme, že 3:0 je krásný náskok. A asi by byl hřích to promrhat," řekl Kousal.