Podle Poulíčka rozhodly trpělivost a víra. V Litvínově to bude stejné, myslí si

Patrik Poulíček v závěru druhého semifinále skóroval do prázdné branky.

Útočník Pardubic Patrik Poulíček (30) po pondělním vítězství 3:0 nad Litvínovem, po němž Dynamo vede v semifinálové sérii play off Tipsport extraligy nad Vervou 2:0 na zápasy, ocenil zejména trpělivý domácí výkon: "Rozhodla trpělivost a víra v koncentrovaný výkon po celých šedesát minut. Trochu jsme vypadli ve druhé třetině, přesto jsme dokázali vedení udržet a ustát litvínovský tlak na konci."

Zatímco v prvním duelu šli do vedení hosté, tentokrát skóroval jako první v závěru úvodní třetiny Tomáš Vondráček. "Jsme rádi, že se nám tentokrát povedlo vstřelit první gól, abychom si dodali trochu klidu. A Litvínov to musel hrát víc otevřeněji. Jinak to byl podobný zápas jako ten první, kdy jsme se tahali o každý gól. Stejně těžké jako v neděli," prohlásil Poulíček.

Centr čtvrté formace ocenil, že Pardubičtí opět zvládli koncovku těsného utkání. "Jsem rád, že máme silný tým a jsme schopni rozložit čas na ledě mezi všechny hráče. Tím můžeme ušetřit trochu sil a v hlavách udržet situaci, kdy vedeme o jeden gól. Jsme schopní to ustát na ledě, v brance nám pomáhá Roman Will. Jsme rádi, že ho vzadu máme," pochválil Poulíček brankáře, který si připsal 25 zásahů a podruhé v play off udržel nulu.

Ještě o sedm zákroků více než Will měl litvínovský Matej Tomek, který dlouho držel šanci hostů na vyrovnání. "Výborně chytají oba gólmani. Naše práce je, abychom to Tomkovi ještě více znepříjemnili a odražené puky dostávali zpátky do brány," popisoval Poulíček.

Série se nyní přesune na litvínovský led. "Tam to podle mě bude stejné. Přišlo mi, že Litvínov i u nás celkem útočil. Ve srovnání se sérií proti Hradci se hrál ofenzivnější hokej, pramenila z toho spousta šancí."

Hru Severočechů ocenil i obránce Libor Hájek: "Pořád máme spoustu nevyužitých šancí, na to i na přesilovky se musíme zaměřit. A samozřejmě stále myslet na hru dozadu. Litvínov má nebezpečné protiútoky, v sestavě má rychlé hráče."

Obránce Dynama hraje poprvé vyřazovací část po návratu ze zámoří. "Pro mě to je první pořádné play off, v Americe se mi nepodařilo si ho zahrát. Asi jsem ani nečekal takovou úroveň. Je to náročné, hraje se výborný hokej," dodal Hájek.

