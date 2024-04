LIVE: Pardubice mohou být novým mistrem, ale Třinec naposledy prohrál sérii před šesti lety

Hokejisté Pardubic mají první šanci ukončit třineckou nadvládu nad českou extraligou a po 12 letech vybojovat titul. Oceláři však prohráli v play off sérii naposledy před šesti lety, kdy ve finále nestačili na Brno. Od té doby získali čtyři mistrovské tituly a stále sní o tom, že letos vybojují pátý. S Dynamem prohrávají 2:3 na zápasy, a pokud chtějí získat Masarykův pohár, musejí Východočechy dvakrát porazit. Utkání začalo v Třinci v 17 hodin, živě ho sledujte na Livesport.cz.

Třinec poprvé ve finálové sérii nedal ani gól a z Pardubic odjel s prázdnou. Na vlastním ledě tak bude odvracet titulový mečbol Východočechů. Takovou situaci v minulých čtyřech finálových sériích Oceláři nepamatují. V dosavadním průběhu play off však ukázali, že pod tlakem hrát umějí. Vyhráli hned pět zápasů, ve kterých jim bezprostředně hrozilo vyřazení.

Na druhé straně je ovšem dlouhodobá statistika, jež říká, že týmy, které prohrávaly 2:3 na zápasy, dotáhly sérii do vítězného konce pouze ve třech případech z posledních 43 možností. To odpovídá necelým sedmi procentům. I to dokazuje, jak důležitý zápas se ve středu na východě Čech hrál.

Pardubice v něm přečkaly úvodní tlak soupeře a od konce první třetiny diktovaly tempo hry. Dynamo o třetí finálové výhře rozhodlo třemi góly v rozmezí 30. a 35. minuty. Důležitou první branku dal Lukáš Radil, který se prosadil ve čtvrtém duelu v řadě a vylepšil si tak svou skvostnou bilanci ze zápasů s Třincem. V devíti vzájemných zápasech v aktuálním ročníku nasbíral proti úřadujícím mistrům už 16 bodů (9+7).

I ve čtvrtém finálovém zápase se Dynamo mohlo spolehnout na přesilové hry. V té první na konci úvodní třetiny sice gól nedalo, ale převzalo v ní iniciativu a ve zbytku zápasu mělo otěže utkání ve svých rukách. Druhou početní výhodu využil Martin Kaut a potvrdil, že ho finále zastihlo ve skvělém rozpoložení. V pěti zápasech nasbíral sedm bodů (4+3) a je nejproduktivnějším hráčem celé série.

Koho sledovat: Andrej Nestrašil je tradičně nejvytíženějším třineckým útočníkem. V zápasech dva, tři a čtyři využil nabídnutou porci minut k tomu, aby se zapsal do statistik gólem nebo asistencí, v pátém duelu ale vyšel stejně jako celý Třinec naprázdno. Byl to opět on, kdo měl z Ocelářů ke gólu nejblíž. Ve druhé třetině však jeho stoprocentní šanci zlikvidoval skvělým přesunem Roman Will. Jednatřicetiletý gólman vychytal jako teprve čtvrtý brankář Pardubic nulu ve finálové sérii a výrazně tak přiblížil Dynamo k titulu. Na jeho formu z posledních dvou zápasů se Východočeši budou chtít spolehnout i v Třinci.

Zajímavost: V devíti zápasech proti Hradci Králové a Litvínovu daly Pardubice pouze tři přesilovkové branky. V pěti zápasech finálové série přitom využily už šest početních výhod a výrazně si tak vylepšily svou nelichotivou bilanci.