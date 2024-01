Mazanec po první nule v sezoně: Moc jsem se nezapotil, všechny střely mi přistály v pupku

Třineckému brankáři Marku Mazancovi (32) unikala v hokejové extralize až do 40. kola první nula sezony. V deseti zápasech sice inkasoval jen jednou, čistého konta se však dočkal až proti Plzni, které pochytal všech 24 střel.

"Nebylo tam nic moc těžkého. Kluci hráli výborně defenzivně, všechny střely mi přistály tak nějak v pupku, takže si zaslouží velký dík. Moc jsem se nezpotil," uvedl Mazanec, který se právě z Plzně odrazil do velkého hokeje. "Stále tam mám základnu. Možná mi doma vymlátí okna," rozesmál se.

Nulu měl už na dosah začátkem prosince proti Brnu, tehdy jej překonal sedm sekund před koncem bývalý spoluhráč Tomáš Marcinko. Klidný nebyl ani v závěru utkání s Plzní, byť Třinec dohrával v přesilové hře.

"Čekal jsem, že na konci ujedou. Nakonec jsme to odehráli zkušeně," řekl s úsměvem Mazanec. Nulu si připsal poprvé od loňského března, celkem jich má za Oceláře na kontě rovných 10. "Je to skvělý pocit. Jsem ale hlavně rád, že jsme vyhráli. Tři body jsou tři body do tabulky a nula, to jsou osobní statistiky. Ty jdou tady v Třinci vždycky bokem."

Třinec vstoupil zápasem s Plzní do poslední čtvrtiny a převažovaly obrany. Skóre otevřel Adam Helewka na konci první třetiny v přesilové hře. Vedení zvýšili Vladimír Dravecký a Martin Růžičky.

"Nebylo na ani jedné straně vyloženě moc gólových šancí. Bylo to takové čekání na chyby, o tom, na které straně to tam napadá," souhlasil Mazanec. "Je potřeba ladit play off hokej. Být maximální obezřetní a dělat systémové věci do posledního detailu, aby nás v play off nic nepřekvapilo," dodal Mazanec.