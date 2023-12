Mueller si našel angažmá. Po konci ve Vítkovicích bude hrát za Ambri na Spengler Cupu

Peter Mueller hrál za Vítkovice od loňského června do letošního prosince.

Útočník Peter Mueller (35), jenž před týdnem předčasně skončil ve Vítkovicích, se dohodl na angažmá pro Spenglerův pohár se švýcarským týmem Ambri-Piotta. Americký hokejista si tak na tradiční akci v závěru kalendářního roku zahraje i proti Pardubicím.

Klub Ambri-Piotta informoval o dohodě s Muellerem během čtvrtka. "Peter se okamžitě připojí k týmu a bude trénovat, aby se připravil na turnaj," uvedli představitelé devátého týmu tabulky švýcarské ligy. Spengler Cup se hraje od 26. do 31. prosince, Ambri se ve skupině utká s Pardubicemi hned na úvod.

Mueller byl v minulých pěti letech osobností české extraligy. V letech 2018 až 2022 hrál za Kometu Brno, loni přestoupil do Vítkovic a pomohl jim k postupu do semifinále play off. Minulý týden na vlastní žádost v ostravském týmu skončil.

Ve Švýcarsku už Mueller působil v letech 2013 až 2015, kdy hrál za Kloten. Na kontě má také 297 zápasů v NHL v dresu Phoenixu, Colorada a Floridy.