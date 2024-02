Nečekaný hrdina Fridrich po hattricku Kladnu: Byl to pro mě dobrý den

Hokejový útočník Petr Fridrich (23) z Vítkovic dnes stihl téměř zdvojnásobit svou gólovou produkci v probíhajícím ročníku extraligy. V utkání 42. kola proti Kladnu se blýskl hattrickem a pomohl ostravskému celku k výhře 4:2, přitom v předchozích 39 zápasech se střelecky prosadil pouze čtyřikrát.

V nejvyšší soutěži dal v jednom duelu více než gól naposledy právě Kladnu, v březnu roku 2022. "Nevím, zda mi to proti Kladnu úplně sedí, ale někdy to tak je, že to tam napadá. Předtím jsem se střelecky trápil. Nepadalo mi to tam a nyní se to otočilo. Hlavní jsou ale tři body," řekl Fridrich novinářům.

Vítkovickým vyšel vstup do zápasu, neuběhlo ani sedm minut a domácí celek vedl o dva góly. Skóre otevřel už po 41 vteřinách právě Fridrich. "Je pozitivní, když dá člověk hned v prvním střídání gól. Pak se hraje lépe, mnohem víc jsem si věřil. Pro mě to byl dobrý den," pousmál se dravý útočník.

Přehled utkání Vítkovice – Kladno 4:2

Ostravané sice drželi dvoubrankový náskok, jenže v závěru úvodní třetiny nechali v pásmu úplně volného Jiřího Ticháčka, který vstřelil kontaktní gól na 2:1. Přesně 61 sekund po startu druhé části ovšem vrátil domácím klid svým druhým gólem v utkání Fridrich. "Byla úleva, že jsme opět odskočili na rozdíl dvou branek, protože závěr první třetiny nebyl z naší strany dobrý," přiznal třiadvacetiletý útočník.

Kladno nebylo bez šance

Kladno nebylo v Ostravě bez šance, naopak, domácímu celku pořádně zatápělo. Únik Eduardse Tralmakse zlikvidoval brankář Lukáš Klimeš, Radku Smoleňákovi sebrala radost z gólu branková konstrukce a Frolíkovu tutovou šanci Klimeš zpacifikoval skvělým zákrokem lapačkou.

"Byl to dost otevřený hokej. Nevím, jaká byla příčina, protože poslední dva zápasy jsme sehráli co se týče defenzivy slušně. Na druhou stranu jsme měli problém dát gól. Nyní nám to z několika šancí napadalo, ale naopak jsme měli až moc otevřené dveře vzadu," všiml si Fridrich.

Ostravský rodák dnes oslavil premiérový hattrick v extralize. "Vždycky potěší, když se zadaří po sérii, která není ideální. Je to vzpruha pro hlavu, ale jde o to navázat na tenhle zápas střelecky i týmově," řekl Fridrich.

Po jeho třetí trefě oznámil hlasatel v hale, že branku vstřelil Marcel Barinka. "Ale já jsem věděl, že jsem ten gól dal já. I na střídačce něco proběhlo, takže jsem neřešil, koho hlásili," přiznal Fridrich. Na led dokonce po hattricku letěl i kulich jednoho z domácích příznivců, který pak dostal pořádně vyčiněno od ochranky. "Čepice jsem si všiml, ale co se dělo pak, už jsem samozřejmě neviděl," dodal s úsměvem.