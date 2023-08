Pátý titul v řadě? Oceláři na vyrovnání rekordu nemyslí, o Krejčího mají zájem

Třinečtí hokejisté mohou v nové sezoně vyrovnat extraligový rekord Vsetína v počtu pěti titulů za sebou. "Přísloví, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, je krásné, ale sport se dělá pro to, aby se vyhrávalo. Každý chce vždy zvítězit," uvedl na tiskové konferenci prezident Ocelářů Ján Moder. Oceláři také potvrdili, že mají zájem o Davida Krejčího (37), který ukončil nedávno kariéru v NHL.

"I kluci chtějí zase zažít, aby na ně padal zlatý konfetový déšť. Touží opět zvednout pohár nad hlavu a vyslechnout si nadšené ovace. Chceme také hrát hokej, který se bude líbit nejen našim fanouškům. Nikdo ale nemyslí na to, zda vyrovnáme rekord. To je to poslední."

V Třinci už nepokračuje kvarteto hráčů, které se podílelo na všech posledních čtyřech titulech. Milan Doudera odešel do Českých Budějovic, Tomáš Marcinko do Komety Brno, Aron Chmielewski do Olomouce a Erik Hrňa do Vsetína. V týmu skončili i Karlis Čukste (Brynäs), Jan Jaroměřský (Tychy), Lukáš Kaňák (Brno), Vladimír Roth (Ferencváros), Jan Zahradníček (Brno) a Samuel Buček (Nitra).

"Po každé vítězné sezoně přijde náš tým o nějaké hráče. Je o ně velký zájem a je těžké je udržet," vysvětlil sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Vedení klubu na jejich místa přivedlo zkušené obránce Tomáše Kundrátka (Kometa Brno), Richarda Nedomlela (Hradec Králové) a Adama Poláška (Sparta Praha). Po 14 letech se vrátil Richard Pánik (Lausanne), který odehrál přes 500 zápasů v NHL. Útočné řady ještě rozšířili reprezentační útočníci Kamil Walega (Liptovský Mikuláš) a Viliam Čacho (Dukla Trenčín).

"Je vždy velký otazník, zda náhrady budou adekvátní a zda tým neutrpí v síle. S trenérem jsme přesvědčeni, že kluci, kteří přišli, toho budou schopni," podotkl Peterek. V kontaktu je i s Krejčím. "Byli bychom rádi, kdyby přišel hrát k nám, ale řada zájemců je dlouhá. Uděláme maximum, ale otázkou také je, zda vůbec bude v kariéře pokračovat. Dal si pauzu a může se stát cokoli. Třeba zjistí, že mu to tak vyhovuje. Sami jsme zvědaví, jak se rozhodne."

Oceláři sehráli v přípravě čtyři utkání. Po výhře 4:0 ve Frýdku-Místku se zúčastnili turnaje v Popradu, kde podlehli domácímu týmu 0:4 a v boji o bronz porazili finskou SaiPu 5:2. V generálce na nový ročník podlehli Brnu 2:3 po nájezdech.

"Tohle období bývá jedno z nejtěžších, trénuje se dvoufázově a stráví se hodně času na stadionu. Podařilo se nám ale udělat vše, co jsme chtěli," řekl trenér Zdeněk Moták, který bude v úvodu sezony postrádat Ondřeje Kacetla. Gólman, který vychytal poslední tři tituly, se zranil v horní části těla a je po operaci.

Chybět by měl téměř dva měsíce. Klub jej nahradí z vlastních zdrojů –⁠ Patrik Švančara dokonce minulý rok v barvách Frýdku-Místku ovládl v první lize statistiku v procentuální úspěšnosti zásahů (93,46).

Obhájce titulu čeká první ostrý zápas už v pátek, kdy v Lize mistrů hostí Rapperswil s Romanem Červenkou. "Pro nás je to příjemná změna. Střetáváme se s jinými týmy, hraje se jiný hokej. Patří k tomu i zajímavé výjezdy, loni například Belfast," řekl kapitán mužstva Petr Vrána.

Oceláři ale od semifinále v roce 2018 s Jyväskylä nepostoupili v následujících čtyřech ročnících ani jednou ze základní skupiny. "Pro nás je horší, že je začátek sezony a rozjezdy jsme měli poslední roky pomalejší. Uděláme ale vše pro to, abychom postoupili dál," podotkl Vrána.