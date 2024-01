Ordoš sestřelil Spartu hattrickem, po triumfu velebil sólo kapitána Gulaše

Jan Ordoš (27) se druhým hattrickem v extraligové kariéře podepsal pod výhru Českých Budějovic nad Spartou. Po zápase ale přiznal, že v úvodu utkání nebyl výkon Motoru ideální. Zároveň ocenil individuální akci kapitána Milana Gulaše (38), který ve třetí třetině projel celé hřiště a vstřelil vítěznou branku.

"Je to fantastický pocit a jsme rádi, že po nepovedené první třetině bereme tři body. Teď na to musíme navázat (v neděli) v Olomouci," řekl Ordoš po výhře 5:3.

Začátek se přitom Jihočechům nevydařil. Inkasovali už v čase 0:14 a Ordoš byl u toho na ledě. "Hned první střídání se nám nepovedlo a po 14 vteřinách jsme inkasovali gól. Po buly jsme špatně rozehráli a pak si špatně rozebrali hráče. Určilo to ráz první třetiny, celá byla velmi špatná. Sparta mohla dát klidně tři čtyři góly."

V českobudějovické kabině tak bylo o první přestávce rušno. "Důrazně jsme si k tomu něco řekli a od druhé třetiny byl na ledě úplně jiný mančaft," řekl Ordoš. Spíše než trenéři si ke hře něco řekli starší hráči. "Chodili jsme pozdě do osobních soubojů a dělali si s námi, co chtěli. To se nemůže stávat. Vstupy do zápasů nemáme opakovaně dobré, musíme to zlepšit," podotkl reprezentační útočník.

Motor prohrál první třetinu 0:2, na začátku druhé části ale rychle snížil a následně vyrovnal. "Pomohla nám přesilovka pět na tři, kdy jsme snížili a pak hned Brant (Harris) vyrovnal. To jim srazilo sebevědomí a nám to pomohlo."

Sparta se poté dostala opět do vedení, ale Ordoš ve 32. minutě vyrovnal. Rozhodčí jeho branku uznali až po kontrole u videa, Ondřej Najman se totiž snažil jeho dorážku hokejkou zastavit. Podle videa ale puk přešel za brankovou čáru. "Moc jsem nevěřil, ale Milan Gulaš mi říkal, že to bylo za čarou. Já na to moc neviděl. Zdálo se mi, že to bylo na hraně. Jen jsem doufal, že to bude gól," přiznal.

Rozhodující moment přišel v 49. minutě, kdy Gulaš projel téměř celé hřiště a rozhodl. "Sparta byla lepší, ale Milan individuální akcí prakticky rozhodl. Klobouk dolů před ním. Tohle jsme potřebovali," ocenil Ordoš akci osmatřicetiletého kapitána Motoru.