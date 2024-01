Pánik a Cienciala proti svým bývalým klubům. Bylo to zajímavé, hodnotila posila Dynama

Speciální zápas dnes odehráli útočníci Richard Pánik (32) a David Cienciala (28), kteří se v pátek stali součástí výměny mezi Pardubicemi a Třincem. Premiérový start v novém týmu si totiž připsali proti svým bývalým spoluhráčům. Spokojenější nakonec mohl být Pánik, protože Dynamo vyhrálo 5:3.

"Už jsem trejd zažil dříve, ale nikdy jsem hned nehrál proti bývalým spoluhráčům. Bylo to zajímavé, hlavně že jsme vyhráli. Odmakali jsme skvělý zápas," řekl Pánik po utkání novinářům.

V premiéře ho trenér Marek Zadina zařadil do první útočné formace vedle Lukáše Sedláka a Tomáše Hyky. "Budu se snažit, abych hrál moji hru, forčekoval a vybojoval puky pro kluky. Myslím, že na první zápas to bylo fajn. Měli jsme pár šancí, škoda, že to tam nepadlo, mohlo to být ještě uvolněnější," uvedl dvaatřicetiletý slovenský útočník.

Přehled utkání Pardubice – Třinec 5:3

Pánik prohlásil., že do Česka přišel před touto sezonou vyhrát titul. "Když se teď řešil trejd, tak Pardubice byly moje první možnost. Byl jsem rád, že i z druhé strany byl zájem. Jsem tady a těším se na další zápasy," poznamenal Pánik.

S Oceláři se rozloučil bez zlé krve. "Bylo tam více faktorů, rozešli jsme se v dobrém. Nemám pro Třinec špatné slovo, vyrůstal jsem tam. Mám pěkné vzpomínky," řekl Pánik, jenž odehrál v NHL celkem 541 utkání a připsal si 200 kanadských bodů.

Ciencialu vyprovázel potlesk

V duelu proti Třinci strávil na ledě téměř šestnáct minut a v největší šanci jel proti brankáři Marku Mazancovi. "Trochu to mrzí, šel jsem sám na bránu, trefil jsem gólmana do břicha. Beru pozitivně, že jsem šance měl. Doufám, že můj čas přijde, když to bude tým potřebovat," prohlásil slovenský útočník.

Stejně jako Pánik se bodově neprosadil ani Cienciala. "Bylo to zajímavé, ale zároveň trochu divné, že jsem hned stál na druhé straně. Tak to vyšlo, bylo to hodně emotivní," řekl Cienciala, za Pardubice odehrál 154 zápasů.

Po utkání ho vyprovázel potlesk pardubického publika. "Moc si toho vážím, chci lidem poděkovat. Jsou skvělí, zase tady byl plný barák. Jsem rád, že si na mě vzpomněli," vzkázal Cienciala.

S výsledkem ale nemohl být spokojený. "V první třetině jsme dostali tři góly, za stavu 3:0 se to těžko otáčí. To byl hlavní zlom. A pak samozřejmě, že jsme ve druhé třetině nevyužili přesilovku pět na tři," dodal Cienciala.