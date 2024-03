Takový gól ode mě nikdo nečekal, těšilo Válu. Pardubice podle něj zápas zvládly bez potíží

Nečekaným hrdinou prvního semifinálového utkání play off extraligy mezi Pardubicemi a Litvínovem se stal obránce Ondřej Vála (25). Defenzivní bek utkání rozhodl vydařenou samostatnou akcí ve 45. minutě a potvrdil, že hraje životní sezonu. V součtu ze základní částí vstřelil pardubický zadák jubilejní 10. gól v extraligovém ročníku.

"Myslím, že nikdo nečekal, že zrovna já bych zkoušel něco takového. Možná proto jsem měl tu výhodu, že jsem se tam protlačil. Puk tam nakonec propadl," popsal Vála klíčovou akci novinářům.

Jako obránce projel v útočném pásmu kolem protihráče a puk po jeho zakončení propadl mezi betony brankáře Mateje Tomka. "Se štěstím jsem to procedil. Zohymu (Tomáši Zohornovi) tam utekl puk, všichni byli ve stoje a já jsem do toho vletěl v plné rychlosti. Nic takového ani běžně nezkouším, ale teď to vyšlo," řekl s úsměvem Vála.

Statistiky utkání. Livesport

Pětadvacetiletý obránce pak už jen sledoval, jestli puk opravdu skončí na Tomkem. "Za bránou jsem se jen modlil, že tam puk někde vypadne a dojede za brankovou čárou. Asi jsem byl první, kdo puk v brance viděl, protože ostatní stáli před gólmanem. Byl to parádní zážitek," uvedl Vála, který skóroval i v pátém utkání čtvrtfinálové série proti Hradci Králové.

V úvodní semifinálové bitvě měli Východočeši výraznou střeleckou převahu (42:21). "Žádný velký problém nenastal, až na konci nám tam ujel Ondra Kaše. Jinak jsme podle mě zápas měli pod kontrolou. Byl to trpělivý výkon, ale těch šancí jsme měli hodně, hlavně v první třetině. Škoda, že jsme nedali víc gólů na začátku," řekl Vála.

Hosté mohli vyrovnat v 58. minutě, kdy se do samostatného nájezdu dostal Ondřej Kaše. Dynamo se poté ubránilo i při litvínovské hře bez brankáře. To byla jediná početní nevýhoda, v které se v zápase ocitli. Východočeši odehráli duel bez vyloučeného hráče, hosté si odpykali dva tresty.

"Šly nám dobře nohy, snad v tom budeme pokračovat. Hráči Litvínova výborně blokují střely a snaží se hrát na brejky. Na to si musíme dávat pozor. Dali jsme dva góly, ale Tomek jinak chytal výborně," řekl Vála.

Už v pondělí je na programu v Pardubicích zápas číslo dva. "Byli jsme připravení na všechno, ale soustředíme se především na náš výkon. Abychom byli stoprocentní, podle toho se zápas bude vyvíjet," dodal Vála.